【水氫汽車】青年汽車被申請破產遭法院駁回　公司高管股權被凍結

河南《南陽日報》5月份曾在頭版報道稱，由「青年汽車」集團製造、可供車輛使用的「水氫引擎」已組裝完成，聲稱「車載水可以實時製取氫氣，車輛只需加水即可行駛」，連南陽市委書記和市長都親赴工廠「點讚」。惟報道其後引發廣泛質疑，外界認為這可能是一樁騙取國家補助經費的項目。 三個月後，內媒報道稱，青年汽車日前被申請破產清算，但遭法院駁回，而公司法定代表人龐青年等多位高管的股權也已被法院凍結。

南陽市領導觀看水氫引擎的工作演示。（南陽日報）

據《澎湃新聞》報道，青年汽車日前被浙江海寧市資產經營公司向金華市中級人民法院申請破產清算。但據金華中院30日消息，該院已駁回海寧市資產經營公司的申請，認為青年汽車部分核心資源仍具備營運價值，存在清償債務的可能。

據悉，海寧市資產經營公司由浙江嘉興海寧市人民政府國有資產監督管理辦公室全資控股。2010年，青年汽車曾在海寧運作新能源汽車項目，但項目未成功，廠房、土地由政府回購。

金華中院的民事裁決書顯示，海寧市資產經營公司以青年汽車未能清償到期債務，缺乏清償能力為由，向法院申請對青年汽車進行破產清算。其後青年汽車向法院提供了答辯材料，稱其2018年期末資產為15.83億元（人民幣．下同），負債7.35億元，資產超過負債，不構成法律規定的破產條件。

青年公司的「水氫汽車」。（網絡圖片）

資料顯示，青年汽車的法定代表人是龐青年，註冊資本1億元。青年汽車共有8條被執行人信息，自2019年來，共計6條，執行標的超7.1億元。此外，還有31條失信被執行人信息，原因均為有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務。目前，青年汽車的龐青年、王淑丹等多位高管的股權已被法院凍結。

（澎湃新聞）