孫亞夫：民進黨政府策動支持港暴亂　蔡英文「製造槍砲」射擊大陸

大陸海協會副會長孫亞夫昨日（31日）在第四屆兩岸關係天府論壇開幕式致辭時表示，民進黨及其政府策動和支持香港暴亂，然後利用香港混亂局面攻擊「一國兩制」，形容蔡英文「製造槍炮」向大陸射擊。

海協會副會長孫亞夫。（資料圖片）

孫亞夫表示，民進黨及其政府實行所謂「抗中策略」，對大陸升高對抗，對台灣內部實行「綠色恐怖」，對美國竭力配合、百般討好。他們還策動和支持香港暴亂，然後利用香港混亂局面攻擊「一國兩制」。蔡英文不是「撿到槍、撿到炮」，而是「製造槍、製造炮」，向大陸射擊。像是激進台獨勢力持續推動「正名制憲」、「加入聯合國」活動，圖謀製造台獨重大事變。

2020年台灣大選方面，孫亞夫認為，選情錯綜複雜、撲朔迷離，國民黨失去去年「九合一選舉」後曾有過的有利地位，是否將發生新一次政黨輪替前景不明。

孫亞夫續指，中美建交40年來，美國全面對大陸施壓到從未有過的程度，其對台灣當局的扶持、發展與台灣的關係到從未有過的程度。他批評美國的作為，給兩岸關係發展和台海穩定帶來最大的挑戰和風險，也使台海形勢發生40年來最大的變化。

中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任謝鬱則在會上批評，蔡英文政府「倚美抗陸」充當美國馬前卒，攪動台海風雲，借香港事件操作「反中仇共」，升高兩岸緊張。