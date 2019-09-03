國台辦發言人安峰山轉任新希望集團　任首席品牌官兼黨委副書記

中共中央台辦、國務院台辦新聞發言人安峰山，日前已轉任大陸知名民營企業新希望集團。並任新希望集團首席品牌官兼集團黨委副書記。

由於國台辦例行新聞發佈會除每年7、8兩月暑休和春節期間暫停外，每兩周舉行一次，除特殊情況外，該發佈會均由中央電視台四頻道全程直播。這是世界華人和各國瞭解中國中央政府對台政策的權威管道。因此，國台辦新聞發言人在海內外具有較高知名度。據稱，因安峰山反應敏捷，常常妙語連珠，在業內有「金句王」之稱。

安峰山1970年出生於河南許昌，1988年就讀於北京大學國際政治系，法學碩士。歷任國台辦新聞局新聞處處長、新聞局副局長。安峰山作為國台辦新聞發言人首次亮相是2015年10月28日。

新希望集團董事長劉永好。（網絡圖片）

新希望集團由劉永行、劉永好等四兄弟創建於1982年，中國企業500強之一，2010年，集團總資產達到361億元人民幣，主要經營農牧/食品、化工、資源、地產、基礎設施、金融投資等。

針對安峰山此次履新職，多位新聞和品牌傳播學者表示，安峰山加入新希望集團做首席品牌官，這是一個高招，因為以安峰山在全球知名度，本身就是代表一個高知名度品牌。

（人民政協報·人民政協網）