習近平：港澳台和外交工作複雜　領導幹部要對潛在風險有科學預判

2019年秋季學期中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班周二（3日）開班，國家主席習近平在開班式上發表講話，強調發揚鬥爭精神，為實現「兩個一百年」奮鬥目標而頑強奮鬥。 習近平指出，「當前和今後一個時期，中國發展進入各種風險挑戰不斷積累甚至集中顯露的時期，面臨的重大鬥爭不會少，經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和國防和軍隊建設、港澳台工作、外交工作、黨的建設等方面都有，而且越來越複雜。」

習近平還稱，領導幹部要有見微知著能力，對潛在的風險有科學預判，知道風險在哪裏，表現形式是什麼，發展趨勢會怎樣，「該鬥爭的就要鬥爭」。

國家行政學院位於北京，是中共主辦的「輪訓培訓黨的高中級領導幹部和馬克思主義理論幹部的最高學府」。（網上圖片）

在講話中，習近平強調「鬥爭是一門藝術，要善於鬥爭」，也要注重策略方法，堅持有理有利有節，合理選擇鬥爭方式、把握鬥爭火候，在原則問題上寸步不讓，在策略問題上靈活機動。

他說，共產黨人的鬥爭是有方向、有立場、有原則的，大方向就是「堅持中國共產黨領導和中國社會主義制度不動搖」。習近平稱，凡是危害中國共產黨領導和中國社會主義制度的各種風險挑戰，凡是危害中國主權、安全、發展利益的各種風險挑戰，凡是危害中國核心利益和重大原則的各種風險挑戰，凡是危害中國人民根本利益的各種風險挑戰，凡是危害中國實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的各種風險挑戰，「只要來了，我們就必須進行堅決鬥爭，而且必須取得鬥爭勝利。」

（新華社）