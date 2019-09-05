用AI換臉技術將不雅影片女主角轉成女星　二手網站上公開兜售

「AI換臉技術」近來愈來愈普及，相關的App也變得大眾化。不過，有媒體近期發現，有不法之途濫用這種功能，將不雅影片的女主角轉成女星，再在二手交易平台兜售相關影片。

二手交易平台「閒魚」上，有多位賣家出售相關影片。（網上圖片）

據《澎湃新聞》報道，「換臉」成女星的不雅影片或照片，近日在二手交易平台「閒魚」上湧現，有多位賣家出售。

其中一位賣家提議在qq或者微信交易，不雅照片方面，其開價為一個明星30元（人民幣，下同），兩個明星40元，三個明星50元，每個明星圖片數量不同，大多數都是300張左右。此外，他還有100部影片，包括30多位明星。「都是當紅的，有的明星多，有的少。」他說。

另一名賣家則報價道，「75元套餐」中有40多位女明星上百部的AI換臉影片，「99元套餐」則可「永久外網觀看任意資源」。

律師：涉嫌刑事犯罪 可判無期

針對事件，閒魚向傳媒表示，對違反公序良俗的商品一貫以來採取零容忍態度，從嚴從重處罰違規行為。同時，在平台處理的基礎上，閒魚還將向執法機關舉報涉嫌發布違規信息的賬號，協助開展線下溯源打擊，追蹤背後的黑灰產團夥。

另據內地律師趙佔領表示，售賣明星換臉不雅影片的行為，毫無疑問對涉及的明星構成肖像侵權和名譽侵權，同時還涉嫌構成刑事犯罪，屬於「傳播淫穢物品牟利罪」，情節嚴重者可判無期徒刑。

（澎湃新聞）