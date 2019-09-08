【華為風波】任正非稱發跡因「以客戶為中心」　透露父母死亡原因

華為創始人兼總裁任正非早前接受BBC訪問，稱華為當年能在激烈的競爭中，靠轉售交換機發跡起家，其中一個秘訣是「以客戶為中心」，令客戶能夠接受。 在訪問中，他又談及傷心往事，表示父母親都沒有得到很好照顧，自揭父親死於食物中毒，母親被車撞倒身亡。

任正非表示，華為當年能在激烈的競爭中，靠轉售交換機發跡起家，其中一個秘訣是「以客戶為中心」，令客戶能夠接受。（資料圖片）

被BBC主持人Nicola Eliot問及華為當年憑什麼能夠通過轉售香港公司的交換機生存，任正非表示， 他們從一開始就確立「以客戶為中心」，寧可員工多吃一點苦，一定要維護客戶利益，這樣客戶基本上能接受他們。

他指出，當時能夠生存是因為中國龐大的市場實在供不應求，就連落後的東西都會有人購買。他們去代理銷售香港鴻年的交換機，其在模擬電子技術中算是比較好的產品，自己也比較努力，積累原始資本。所得資本用於再投入，建立服務體系，改善客戶利益。

任正非表示，處在那種歷史階段，他們把所有原始積累都投入到未來的發展中，「從這點來說和別的公司不一樣，別的公司賺了錢就去消費了或投資其他領域了。」

父親死於食物中毒 母親被車撞死

在訪問中，任正非提及往事，稱2000年沒有自己的房子住，租了一個30多平方米的房子生活。「想像一下，十幾年前我還沒有房子住，福布斯還說我是大富翁，不能理解。 」

任正非又說，父母親都沒有得到很好照顧，父親在街上買過期飲料喝，導致拉肚子而去世。福布斯說他很有錢，其母親問錢從哪兒來的，她很擔憂，在菜市場往家走的時候被汽車撞倒去世了。