【逃犯條例】何超瓊赴聯合國演說：一小撮示威者不代表750萬港人

賭王何鴻燊「二房」長女何超瓊與美心集團創辦人伍沾德的長女伍淑清，將於周二(10日)在瑞士日內瓦聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）例會上，就香港修訂《逃犯條例》引發的政治困局發表演說，為港府及警隊護航，指修例初衷「用心良苦」，惟被示威者「騎劫」了，又指「一小撮示威者的意見，並不能代表750萬香港人」，還稱「世界各地的警察均有使用催淚彈及橡膠子彈，並非香港獨有」。

何超瓊赴聯合國人權理事會，就香港當前局勢發表演說。(資料圖片/梁碧玲攝)

指修例用心良苦 被示威者騎劫

今次何超瓊與伍淑清是代表香港各界婦女聯合協進會的身份，在聯合國人權理事會例會上發言。根據聯合國於其網站上載的演辭內容，何超瓊和伍淑清稱「一小撮示威者的意見，並不能代表全香港750萬人。這些有組織、有預謀的暴力事件從未被全港市民所允許的」。

《逃犯條例》爭議持續多月，特首林鄭月娥最終於上周三(4日)透過電視講話，正式宣布撤回修例。

何超瓊形容，港府修例初衷是要為台灣陳同佳殺人案中的死者取回公道，可謂「用心良苦」，惟被示威者「騎劫」來損害港府的威信。

對於反修例引發近三個月的激烈示威活動，警察對待示威者的方式備受爭議，何超瓊則為警隊護航，「世界各地的警察均有使用催淚彈及橡膠子彈，並非香港獨有」，「若依足法例程序使用催淚彈及橡膠子彈，能有效隔開警方與示威者的距離，避免近距離的肢體衝撞，導致受傷」。

+ 8 + 7 + 6

何超瓊任主席的香港各界婦女聯合協進會，早前曾要求團體會員在短短不足兩小時內「極速」表態，是否同意聯署支持港府修訂《逃犯條例》，有團體會員中人批評，安排極不合理，對此感憤怒。