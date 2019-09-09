【逃犯條例】年輕人不滿爆發原因　曾鈺成直指兩大源頭

《逃犯條例》風波由6月起爆發連場示威，除了條例本身之外，累積的各項民怨亦藉機一次過爆發。 面對社會各項訴求，政府目前只是答應了撤回《逃犯條例》修訂一項，另計劃設立對話平台，冀找出社會深層次矛盾。 立法會前主席曾鈺成分析事件起因，他說問題不是在於教育，而是有兩大源頭讓民怨積累。

曾鈺成接受台灣《中央社》專訪時表示，反修訂示威在短時間內爆發，不禁讓人思考，香港年輕人為甚麼對「一國兩制」這麼不滿，這麼沒信心。

他指出，香港年輕人不滿有兩大源頭，就是普選無望以及社會不公。

831決定後再無政改 年輕人認為普選無望

《基本法》規定香港將逐步落實特首及立法會議員雙普選，港府在回歸後數度推出政改方案，都未能推動落實。最近一次政改討論，人大指出了「831決定」，引發2014年佔領中環運動。

「831決定」或「831框架」即提名委員會人數、構成和產生辦法，要按照第四任行政長官選委員人數即1,200人、選委員構成和產生辦法而定，不實行公民及政黨提名，而2016年立法會選舉制度不變。

曾鈺成指出，這次事件之後，政府不再提出政改方案，讓年輕人認為普選遙遙無期。

曾鈺成認為，香港年輕人不滿有兩大源頭，就是普選無望以及社會不公。（資料圖片）

社會不公 年輕人看不到向上流機會

至於社會不公，曾鈺成指出香港社會分配不均，房屋問題尤其突出，年輕人看不到改善生活、向上流動的機會。

他總結兩項事件，讓年輕人：「政治沒民主，經濟又沒民主，這讓年輕人看不到前途。」

另外曾鈺成不同意將反修例不滿歸咎教育：「為甚麼在港英教育下成長的我們這一代人，會成為中央口中的『治港的愛國者』？反而是在特區長大的年輕人，對國民身份的認同卻這麼弱？」

支持成立獨立調查委員會 反思一國兩制問題

社會有很大聲音，要就事件設立獨立調查委員會，曾鈺成同意：「不是調查誰對誰錯，而是要反思『一國兩制』到底出了甚麼問題？年輕人為甚麼不滿？當權者應該要認真反思制度的問題。」

他不認同示威者「攬炒」，表示香港再亂下去，不要以為中央還會袖手旁觀，因中央認定運動有「顏色革命」的特徽，在這情況下沒有妥協餘地。

曾鈺成表示，激進示威者背後有數十萬、100萬市民支持，平息事件關鍵是要讓市民消氣。（資料圖片）

不認同政府單靠警察 而是要讓市民消氣

但同時，曾鈺成亦不完全認同政府的處理方式。他表示，少數極端示威者的背後，有數十萬、100萬市民支持，「為甚麼？因為市民不滿嘛」。而政府依靠警力「止暴制亂」，要求市民與示威者劃清界線。

他認為，港府應該讓市民感受到，政府有聆聽、回應自己的聲音，市民消氣了，極端示威者才會失去支持，才能解決困局。單靠警方加強執法，反而激化了警察與市民的衝突。

中港價值觀不同 籲中央看不順眼也應容許

而香港與中央價值觀衝突，曾鈺成指出，兩地本身就有矛盾，否則不需要「一國兩制」。他指出香港輿論環境與司法制度與內地不同，言論自由和法治是香港核心價值，有些現象中央即使看不順眼，也應該容許。

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