內地15日啟用臨時乘機證明系統：沒帶身份證也能坐飛機

據中國民航局9日發布的消息，為方便旅客無紙化便捷出行，民航局正在全國範圍內推廣民航臨時乘機證明系統應用，9月15日啟用系統之前將完成203家機場的設備安裝、調試，其他機場也將陸續於明年上半年完成。 另據了解，目前港澳居民尚無法使用該系統辦理證明。

民航局公安局副局長李巖在當日舉行的發布會上表示，臨時乘機證明是為沒有攜帶身份證的民航旅客提供的一種服務措施。目前常見的辦理方式主要包括人工辦理和自助終端辦理兩種，辦理的時候旅客需要尋找辦理視窗或終端，因此花費一定的時間成本。

李巖表示，隨著技術條件的成熟，民航局於2018年組織研發了「民航臨時乘機證明」系統，為廣大旅客提供一個全國適用、便捷高效的網上辦理管道。該系統有申辦軟件與驗證設備組成，申辦軟體登錄方式有三種：一是在微信小程序中搜索點擊「民航臨時乘機證明」，二是用微信掃描小程序的二維碼，三是在微信「城市服務—交通出行」中點擊「臨時乘機證明」選項。

李巖稱，旅客登錄後按照提示步驟可以很快完成申請，提交後60秒內即可獲得電子防偽二維碼，憑此二維碼辦理值機手續和接受安全檢查，有效期是15天。

李巖稱，臨時乘機證明辦理一次後可以再次辦理，而且不收費。李巖同時強調，目前臨時證明僅侷限於使用二代身份證訂票的旅客。

在新聞發布會上，李巖還表示，香港居民如果未攜帶回鄉證或護照，目前尚無法在內地使用該系統，要待臨時乘機證明系統完善後，該系統才能惠及港澳居民。

（中新網）