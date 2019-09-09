【逃犯條例】李嘉誠冀港人渡過難關　盼年輕人體諒大局（附全文）

撰文：沙半山
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反《逃犯條例》修訂的風波持續不斷，香港首富李嘉誠早前登報呼籲停止暴力，並寫上「黃台之瓜，何堪再摘」八字。他昨日(9日)出席大埔慈山寺活動時，向在場人士表示，香港現時面對的、是繼二戰以來最大衝擊，他非常擔心，希望香港人能夠渡過這個難關，亦盼年青人能體諒大局，而執政者都能夠對未來主人翁網開一面。
慈山寺發言人證實，李嘉誠昨日前來與信眾一起為香港祈福。從片段中所見，李嘉誠乘坐高爾夫球車前來，與參與祈福的信眾見面，現場人士大都非常熱情揮手，以及爭相高舉手機拍攝「誠哥」的風釆。「誠哥」甫下車即接過工作人員遞上的咪高峰發言，全程大約一分半鐘。
以下為李嘉誠出席慈山寺活動發言全文內容：
「能夠和和平平，事實來講，香港好多好多年，除了第二次世界大戰之外，我認為今次是最大最大的衝擊，如果現在再繼續下去，是非常不好，我都擔心的，我們希望香港人能夠渡過這個難關，我們希望年青人能夠體諒大局，而執政的亦都能夠對我們未來主人翁，亦都能夠網開一面，雖然法律和人情有衝突，但任何事都好，在政治問題都要兩方面，大家能夠為對方想一想，好多大事都可以化為小事，多謝你們這麼多人來支持慈山寺。祝各位吉祥，樣樣都好」