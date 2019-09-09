【逃犯條例】李嘉誠冀港人渡過難關　盼年輕人體諒大局（附全文）

反《逃犯條例》修訂的風波持續不斷，香港首富李嘉誠早前登報呼籲停止暴力，並寫上「黃台之瓜，何堪再摘」八字。他昨日(9日)出席大埔慈山寺活動時，向在場人士表示，香港現時面對的、是繼二戰以來最大衝擊，他非常擔心，希望香港人能夠渡過這個難關，亦盼年青人能體諒大局，而執政者都能夠對未來主人翁網開一面。

慈山寺發言人證實，李嘉誠昨日前來與信眾一起為香港祈福。從片段中所見，李嘉誠乘坐高爾夫球車前來，與參與祈福的信眾見面，現場人士大都非常熱情揮手，以及爭相高舉手機拍攝「誠哥」的風釆。「誠哥」甫下車即接過工作人員遞上的咪高峰發言，全程大約一分半鐘。