【逃犯條例】李嘉誠首開腔　籲執政者對未來主人翁網開一面

政府修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議，三個月來發生多場激烈警民衝突。香港首富李嘉誠曾在八月中登報籲停止暴力，並寫上「黃台之瓜，何堪再摘」八字。網上今（9日）流傳一段影片，片中的李嘉誠出席大埔慈山寺一個活動時表示，希望執政者能對「未來主人翁」網開一面，他指雖然法律與人情有衝突，但希望大家能為對方想一想，「好多大事都可以化為小事」。 慈山寺發言人證實，李嘉誠昨日(8日)曾到訪，與信眾一起為香港祈福，又指李先生對近日社會暴力升級，感到非常擔心。

李嘉誠昨出席慈山寺活動時表示，希望執政者能對「未來主人翁」網開一面。（網上片段截圖）

影片中李嘉誠向在場人士表示，「執政既呢(執政者)能夠對我地未來主人翁網開一面」，他稱法律與人情雖然有衝突，「但政治問題都要兩方面，大家能夠為對方諗一諗」，「好多大事都可以化為小事」，最後他亦感謝在場人士支持慈山寺。

慈山寺發言人表示，李先生昨日到慈山寺，與超過1,000名信眾為香港祈福。

對於近日社會暴力升級，對法治造成衝擊，不能接受；李先生感到非常擔心，他認為，社會共存，要推己及人，好希望大家能渡過難關，各方體諒大局，為香港著想。

李嘉誠曾在八月中登報籲停止暴力，其中一款寫上「黃台之瓜，何堪再摘」的字句。另一款的廣告全文不多於50字，中間寫上反「暴力」兩個大字，上邊寫上「最好的因，可成最壞的果」，旁邊寫上「愛中國、愛香港、愛自己；愛自由、愛包容、愛法治」；下邊則寫上「以愛之義，止息怒憤」；下款為「一個香港市民李嘉誠」。

李嘉誠曾在八月中登報籲停止暴力，其中一款寫上「黃台之瓜，何堪再摘」的字句。(資料圖片)