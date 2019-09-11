【逃犯條例】美議員提禁向港出售防暴裝備　外交部：留著自己用嗎

反對修訂《逃犯條例》引發的風波已蔓延三個月，多次爆發警民衝突。美國共和、民主兩黨議員周二（10日）提出一項法案，要求華府禁止美企向香港出售催淚彈、橡膠彈和非致命技術等「人群控制裝備」，以免被用於不道德和不公正用途。 對此，中國外交部華春瑩周三（11日）回應稱，一些人假自由民主之名實行恐怖犯罪活動，幕後黑手是香港暴亂的根本原因。她還反問，「美方這些議員是想將這些防暴器材留著美國國內自己用嗎？」

此前在7月14日，大批防暴警察於進入沙田新城市廣場，以武力驅散示威者，並拘捕多人。（資料圖片）

華春瑩當日在記者會上表示，近期在香港發生的事情，是非曲直是清楚的。她舉例說，俄羅斯《共青團真理報》通過多張高清照片展示了示威者所持的內藏有刀刺的雨傘、燃燒彈等武器，表示「一些人假自由民主之名實行恐怖犯罪活動，香港所謂的新聞自由到了荒謬的地步，幕後黑手是香港暴亂的根本原因。」

我想問問美方這些議員們，當極端暴力分子殘忍襲擊香港警察時，你們所崇尚的法治在哪裏？當1700多名警務人員及其家屬個人信息被非法曝露、受到瘋狂網絡霸凌恐嚇時，你們所標榜的人權在哪裏？當持不同意見的人士被蒙面黑衣人追逐毆打時，你們所宣揚的自由又在哪裏？ 華春瑩

華春瑩還說，美方一些議員一方面將暴力違法犯罪美化為爭取人權和自由，一方面把香港警方的忍辱負重、克制執法污衊為過度使用暴力。「這是對自由、民主和人權的最大褻瀆，反映出個別政客對香港歷史和現實的極度無知，對香港止暴制亂、恢復秩序這一主流民意的公然蔑視，更暴露了他們赤裸裸的虛偽和雙重標準。」

華春瑩又反問，「美國政府和警察是如何對待示威的？」她說，很多人對2011年「佔領華爾街」運動、2015年美國馬裏蘭州巴爾的摩騷亂以及最近俄勒岡州波特蘭市示威的畫面都記憶猶新。「如果今後類似香港的暴力犯罪行動發生在美國，美方這些議員還會如此『仁善』嗎？」

有市民在9月8日發起「香港人權與民主祈禱會」及遊行到美國駐港領事館，促請美國國會通過《香港人權與民主法案》草案。（盧翊銘攝）

華春瑩指，正是美方一些人的縱容支持，「亂港分子」才會如此肆無忌憚、有恃無恐。她又援引毛澤東主席1963年所作《滿江紅》說 ，「螞蟻緣槐誇大國，蚍蜉撼樹談何易」。

她強調，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。在涉港問題上玩火只會自食其果。「我們奉勸美方個別人士明辨是非，停止縱容暴力違法犯罪行為，停止破壞香港特區政府依法施政，停止干預香港事務。」

（人民日報）