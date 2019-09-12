塞爾維亞購9架「翼龍」　中國武裝無人機首次出口歐洲

中國「翼龍」系列無人機又添新買家。近日，塞爾維亞同意購買9架由中航工業成都飛機設計研究所研發的「翼龍-1」型無人機。

據美聯社9月10日報道，塞爾維亞國防部當天在中國高級別軍事代表團結束訪問後，宣布中國已經同意向該國出售武裝無人機，這是中國首次向歐洲國家出售武裝無人機。

珠海航展上亮相的「翼龍」I無人機 。（VCG）

塞爾維亞方發表聲明稱，此次的無人機採購案之前已經商定好，中國同意向塞爾維亞出售的武裝無人機預計在未來幾個月交付，這「將大大加強塞爾維亞軍隊，使其獲得過去沒有的能力」。

「翼龍」系列是中國具有自主知識產權的無人機產品，2007年10月首飛的「翼龍-1」無人機屬於第一代察打無人機產品，曾參加2015年9月3日舉行的紀念中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會閲兵式。

「翼龍」系列無人機自2010年開始批量交付，已出口阿聯酋等多個國家。

2018年12月25日，中國航空工業集團有限公司宣布，第100架「翼龍」系列無人機通過驗收，將交付海外用戶，創下中國無人機出口的新紀錄。

有軍事專家指出，翼龍和美國的察打一體式無人機「掠奪者」處於同一水準，所攜帶的武器不比掠奪者少，兩個掛架可攜帶6枚武器。