【涉尋釁滋事】騰訊前記者張賈龍中秋被捕　家屬：節日往後成陰影

騰訊前財經記者張賈龍因涉嫌「尋釁滋事」遭刑事拘留一個月後，該案律師昨日（13日）收到正式逮捕張賈龍的通知。 消息由《維權網》披露，張賈龍的家屬認為，當局在中秋節當天正式逮捕張賈龍，讓「好好的節日以後都是陰影」。

據此前報道，張賈龍在8月12日晚於貴州貴陽的家中被帶走，之後因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留。張賈龍的妻子表示，警察當日晚上9時40分左右來到他們的家，稱要帶張回警局訊問，此後留下一張由貴陽公安局南明分局簽發的「拘留通知書」。

張賈龍的家屬受到拘留通知書。（維權網）

而據《自由亞洲電台》報道，律師在8月20日與張賈龍會面後，發現張被刑拘原因，與其2017年前發表的言論有關。張妻表示，「我聽到這些理由覺得很氣憤，拿以前的一些而且還是言論來說事，我覺得有點不公正，『欲加之罪』吧，希望當局能盡快放人。」

報道稱，張賈龍2011年曾在Twitter上談及當年五一期間北京的士司機的罷工行動，2014年更曾與時任美國國務卿克里會面，就中國互聯網自由，劉曉波境況等話題交換意見。張賈龍熱衷於發放維權資訊，曾經參與報道毒奶粉等內地熱門社會事件，但他5年前被騰訊公司以「洩露商業機密」為由解聘。

2014年2月，張賈龍曾和時任美國國務卿克里會面。（網絡圖片）

張賈龍失業後，回到家鄉貴陽做小生意維生至今。報道引述張賈龍的好友、知名異議人士胡佳指出，張賈龍已有較長時間未發表令人關注的公眾言論，其微信圈發聲也不頻繁，對當前許多熱點問題無特別重要評論。

（綜合報道）