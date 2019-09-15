【有片】廣西潿洲島8日內兩少女失蹤　閉路電視揭「逃難」情景

一名22歲的四川女教師早前獨自一人到廣西北海潿洲島遊玩，但自9月1日開始就音訊全無。之後內媒披露一名19歲江西高中女生也在8月25日晚開始失蹤。8天內連續有2名年輕女子在潿洲島失蹤，引起內媒關注。 其中，閉路電視拍到高中女生的最後身影，顯示她當時正在焦急奔跑著，還不斷回頭觀望。

來自四川珙縣的22歲女教師龍其樂自9月1日開始失蹤。（網絡圖片）

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8月31日，22歲四川珙縣女子龍其樂前往潿洲島散心，自9月1日起失蹤至今。龍其樂的舅舅說，龍其樂在教育機構當老師，「有一點抑鬱」，失蹤前曾跟朋友開玩笑說要去「跳海」。閉路電視畫面顯示，龍其樂失聯當晚獨自出門，手中僅有一部手機。目前當地警方已介入調查，救援隊正在搜尋中。

在8月23日，江西萍鄉19歲高中女子何紅宇獨自前往潿洲島，當時她並未告知家人。何紅宇24日抵達潿洲島在旅館住了一晚，25日早上還拍了一張燦笑自拍，並在當晚開始失蹤。家屬提供的一份接處警登記顯示，潿洲島派出所在賓館內發現何紅宇留下遺書和遺物，遂通知萍鄉警方聯繫家屬。

何紅宇在遺書中稱「十歲時就一直對死亡充滿憧憬」，還告訴媽媽：「別找人搜救，別麻煩更多的人，別辦葬禮」，最後又強調：「別浪費資源找我」。何紅宇親人表示，何紅宇「高考成績不太理想，她有點小壓力，但是並沒有表現其它異常。在出事前，她還主動自學了日語，上補習班也是她自己主動要求的」。家人指何紅宇平時筆跡很工整的，但她的遺書卻寫得很潦草。

警方指「有預謀輕生」 家屬拒接受

8月25日，閉路電視拍到何紅宇最後身影現蹤時，當時她背著一個大背包，且正在焦急奔跑著，還不斷回頭觀望，她身後疑似有汽車緊急燈閃爍的黃光。

江西萍鄉警方的紀錄指，「從遺書判斷何紅宇有計劃，有預謀地選擇去潿洲島上輕生」，但家屬認為，閉路電視和遺書暴露出的諸多疑點均無法解釋，故拒絕「自殺」說法。

潿洲島位於廣西北海市北部灣海域中部，是當地的旅遊勝地，島內景區包括鱷魚山景區、滴水丹屏景區、石螺口景區、天主教堂景區和五彩灘景區等。

（綜合報道）