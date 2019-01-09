【有片】川六旬修錶匠原地擺攤苦等被拐兒　30年後父子終見面相擁

65歲的四川綿陽市修錶匠韓峰，其6歲兒子31年前疑遭人在成綿路上攤檔拐走，這些年來韓峰堅持在原地擺攤，只盼兒子會懂得回來找他。 猶幸當地警方近日終確定其兒子原來現身在廣州，兩人的DNA經比對後亦證實為父子關係，正當韓峰以為最終可以見到親生兒子的一面時，對方竟暫不願相認。事件近期大團圓結局：韓峰的兒子帶著妻女與親生父母見面。

1月6日上午，韓峰與其子喜相逢。（封面新聞）

據內媒《封面新聞》報道，1987年，小君（現名張毅）剛滿6歲。這一年，韓峰剛剛在四川綿陽站穩腳跟，便從老家將家人接到了身邊，開始修錶為生。

韓峰修錶攤擺在汽車客運站，旁邊還有一個市場，人流量大，修錶的人也多。

「當時應該是6月1日，我當時正在給一個男子修錶，修好後，抬頭起來一看，客人沒在，孩子也不見了。」韓峰肯定孩子是被拐走的，他回憶說，發現兒子不見以後，他就近詢問其他商舖的老闆。其中一名售貨員告訴他，看到有一個男性買了一包餅乾給了一個小男孩，然後就一起走了，但是去了哪個方向，並沒看清楚。

兒子丟失以後，韓峰開始了尋子之路，從綿陽市區到臨縣鄉鎮，他的足跡遍佈周邊多個市。

韓峰對著媒體述說當時尋子的艱辛。（封面新聞）

1988年，一個李姓男子找到他，說知道他兒子的資訊。隨後，這名男子給韓峰提供了一個位於陝西寶雞，詳細到具體門牌號的地址，並堅稱這裡能找到他兒子。「考慮到連門牌號都能說清楚，我覺得應該是真的，就相信了。」韓峰說，綿陽警方還給他開具了一份介紹信，表示去帶回兒子時可以尋求當地警方幫助。

可是，結果卻並不是韓峰所預料的那樣，門牌號所標註的位址是虛假的，也沒有任何關於兒子的一點資訊。「李某某故意騙我的，寶雞並沒有我的兒子，他只是為了在途中偷我們的東西。」

1989年，當時有人告訴韓峰，小君可能被賣到了東北。前一次被騙的經歷，並沒有打消他尋子的念頭，韓峰馬不停蹄趕到了遼寧，多番尋找，仍是沒有一點好消息。

多次尋子無果，韓峰選擇了一個在身邊人看來最不可理喻的法子——原地等待。每天早上7點，韓峰準時出門，騎著自行車，帶著飯菜，從綿陽市高新區菩提寺前往成綿路的修錶攤，晚上7點又騎車回家，來回超過22公里。除了過年休息幾天，韓峰日復一日年復一年，每天都在過著這樣的生活。

韓峰父子團圓後，一起合照。（封面新聞）

多年過去，韓峰滿頭黑髮已花白，每天路過的老街口，也從泥路變成了綿陽最繁華的主幹道之一，他還等在原地。周遭日新月異，一條又一條來自各地關於兒子的線索，讓老韓從期望變成失望，可老韓從未想過要結束這場一個人的戰鬥。

後來，透過媒體報導，好心人傳來新的資訊，兩地警方也積極參與其中。2018年12月25日，警方透過血液鑑定，確認了韓峰和張毅的父子關係，等了31年，孩子終於找到了。但對方暫不願意相認，理由是要考慮養父母這邊的情緒。

張毅反復思考，決定不負生父不負養父，「猶豫抵不過血濃於水，我還是要回來見見」。1月6日他帶著妻子和兩個女兒與從廣州來到綿陽，終於與親生父母相見。

（封面新聞）