【大灣區】廣州邊檢新舉措助香港發展　供港鮮活產品推行優先查驗

廣州出入境邊防檢查總站在周二（17日）起推出9項服務粵港澳大灣區建設的新舉措，當中涉及便利人員船舶出入境、深化港口邊檢管理改革、推進邊檢政務公開等領域，更有專門條款以支持香港、澳門發展。

廣東供港澳鮮活產品將推行優先查驗服務。（視覺中國）

據介紹，該9項新舉措涵蓋空港及海港口岸，出入境旅客及員工，行政許可及政務公開等各個方面。例如在深化港口邊檢管理改革方面，當局推出「一船、一證、一制度」，今後在珠江口錨地候泊超過24小時的國際航行船舶，經預報，可直抵廣州各港口辦理入境邊檢手續。此外，廣州、佛山、東莞、肇慶、雲浮、清遠、韶關等7個地市的貨運碼頭、錨地、修造船廠，均實現上下或搭靠外國船舶行政許可「一地辦理、多地通用」。

至於專門惠及港澳的新政策，分別是支持香港國際機場擴建工程，簡化參與香港國際機場第三跑道砂石中轉項目的船舶出入境邊防檢查手續；二是開通供港澳鮮活產品「綠色通道」，今後上述7個城市的105個貨運碼頭、錨地將對供港澳鮮活產品推行優先查驗服務。

總站長陳惠溪說表示，該9項新舉措的實施，將惠及每年出入境的2300多萬中外籍旅客、員工，以及8萬多艘次出入境船舶及一大批企業，將對提升粵港澳大灣區人員、船舶出入境快捷便利水平，支持港澳發展等方面提供巨大推動力。

（新華社）