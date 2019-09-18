【台所斷交】美批大陸壓縮台國際空間　外交部：粗暴干涉他國內政

所羅門群島（Solomon Islands，台譯「索羅門群島」）與台灣昨日（16日）起正式斷交，改與中國大陸建交。 美國國務院發言人17日表示，對於所羅門決定轉向北京，美國深感失望，也失望北京持續透過脅迫行為，壓縮台灣的國際空間與改變兩岸現狀。另據路透社報道，美國副總統彭斯在得悉所羅門群島與台灣斷交後，取消原定在聯合國大會上與所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）的會面。 對此，中國外交部發言人耿爽18日表示，美方若真心地關心太平洋島國。應該多做有利幫助島國發展經濟的實事，而非動輒揮舞制裁大棒，粗暴地干涉島國的內政。

台灣與所羅門群島周一（16日）起正式斷交。圖為台灣總統蔡英文昔日會晤所羅門群島總理的場面。（資料圖片）

耿爽當日在記者會上表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，「台灣是中國領土不可分割的一部分，這是歷史事實，也是國際社會的普遍共識。」

耿爽還說，在「一個中國」原則基礎上，中國已同全世界178個國家建立了正式外交關係。中方對所羅門群島政府做出承認「一個中國」原則，同台灣當局斷交並同中國大陸建交的決定表示高度讚賞，支持所羅門群島作為主權獨立國家自主作出這一重要決定。

美方早在1979年就在「一個中國」原則基礎上同中國建立了外交關係，有什麼資格對另一個主權國家在「一個中國」原則基礎上作出同中國建交的決定說三道四？這是不是在干涉所羅門群島的內政？國際社會對此看得清清楚楚。 耿爽

路透社報道稱，所羅門群島總理索加瓦雷早在7月時就邀請與彭斯會面，兩人原定在聯合國大會上舉行會談。但因所羅門群島與台灣斷交，改為與北京建交，彭斯取消兩人會面。（資料圖片）

耿爽指，關於彭斯拒絕會見所羅門群島領導人的問題，應該去問一下美方，「美方如果真心地關心太平洋島國，就應該多做有利於幫助島國發展經濟、改善民生的實事，而不是動輒揮舞制裁大棒，粗暴地干涉島國的內政。」

耿爽又敦促美方尊重別國自主決定內外事務的主權權利，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善地處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海的和平穩定。

（澎湃新聞）