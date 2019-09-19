【逃犯條例】佩洛西與黃之鋒開記招　外交部促美停止干預香港事務

當地時間18日，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）聯同民主、共和兩黨議員，與香港眾志秘書長黃之鋒、現正於耶魯大學攻讀碩士的香港眾志常委羅冠聰，以及歌手何韻詩一起開記者會。並宣布美國國會將於下週審議《香港人權與民主法案》，支持香港爭取民主和自由。 中國外交部發言人耿爽19日回應此事時表示，中方強烈地敦促停止以任何形式干預香港事務，停止為香港暴力激進勢力和「港獨分裂分子」站台。

耿爽重申，香港事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉。（資料圖片）

耿爽當表示，近期中方已經多次就美方干涉香港的錯誤言行表明了嚴正立場，「佩洛西等美國政客仍然是非不分，公然舉行記者會，威脅推動涉港議案，並同港獨分裂分子進行接觸，對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈的不滿和堅決地反對。」

耿爽重申，香港事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉，他敦促美方遵守國際法和國際關係的基本準則，切實尊重中國主權，停止以任何形式干預香港事務，停止推動審議有關涉港議案，停止為香港暴力激進勢力和「港獨分裂分子」站台，停止對損害香港特區繁榮穩定的言行推波助瀾。

香港歌手何韻詩與美國眾議院議長佩洛西一同出席記者會。（AP）

據此前報道，黃之鋒和何韻詩當地時間17日還曾到美國國會出席聽證會。耿爽在18日也曾回應相關事件，他警告，任何企圖挾洋自重，反中亂港的圖謀都註定是徒勞的，也註定會失敗。

而針對黃之鋒到訪美國，中國外交部發言人華春瑩16日表示，黃之鋒「身為中國人，卻到處去乞求外國干預中國的內部事務」。她還說，黃之鋒「沒有甚麼資格來對中美關係當中的相關問題說三道四」。

（綜合報道）