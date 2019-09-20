【曾憲梓逝世】前兒媳是黎瑞恩　叔父是足球名宿曾雪麟

曾憲梓今日（20日）在家鄉梅州病逝，終年85歲。他與妻子黃麗群育有三子，而最為人熟悉的是三子曾智明，除了是現任金利來（0533）主席，亦是歌手黎瑞恩的前夫。

妻黃麗群多公職 大子曾智謀低調

金利來是曾憲梓和黃麗群一手創辦的企業。與曾憲梓一樣，妻子黃麗群在中港兩地有不少公職，包括中華全國婦女聯合會榮譽執行委員、香港梅州總商會永遠榮譽會長，以及香港各界婦女聯合協進會監察顧問，亦曾擔任廣東省第七屆至第九屆政協委員。

金利來是家族企業，曾家三子均曾經或一直在集團工作。作風低調的大兒子曾智謀較少接受訪問，有報道耆曾憲梓曾作出評價，曾智謀對科技較有興趣。

黃麗群（前左一）與曾憲梓育有三子，分別是曾智謀（右二）、曾智雄（左二）及曾智明（右四）。（視覺中國）

二子20歲做內地業務開荒牛 之後更創業

二子曾智雄則於1981年20歲就擔任金利來中國內地第一任經理，在2002年離開公司，成立中國世貿集團，主力商業服務，包括商務會所、投資顧問等。

曾智雄1988年與吳嘉寶結婚，2006年她在報章刊登「分居啟事」，指曾智雄與楊姓女藝人有婚外情，因此決定分居，而曾智雄曾向傳媒否認發展婚外情。

三子曾智明為金利來主席 與黎瑞恩離婚

至於三子曾智明就更為港人熟悉。他是現任金利來主席，同時是第十一、十二、十三屆全國政協委員，亦是香港中華總商會副會長、香港客屬總會執行主席、香港梅州總商會會長等。

而最多港人認識的身份，是黎瑞恩的前夫。黎瑞恩是與陳慧嫻、周慧敏等並稱「寶麗金七小花」，2002年與曾智明結婚，育有一女一子。但2014年初傳出曾智明在廣州「包二奶」，最終由黎瑞恩提出離婚，並獨力撫養子女。

曾雪麟是曾憲梓的叔父，曾於1985年世界盃外圍賽執教中國隊，但關鍵一戰敗於香港隊而被淘汰。（視覺中國）

叔父曾雪麟曾帶國家隊 「五一九」被港隊淘汰

曾憲梓是梅州客家人，梅州有「足球之鄉」之稱，球王李惠堂就是梅州五華縣人。而曾憲梓家族亦有足球名將，他的叔父就是曾雪麟。

曾雪麟在1951年加入西南軍區體工大隊足球隊，是一名門將，1954年入選八一足球隊。之後在天律隊擔任門將及隊長，曾與名宿蘇永舜成為隊友。

曾雪麟之後在天津隊、北京隊等任教，1983至1985年擔任中國國家隊主教練，卻在1985年世界盃外圍賽敗給香港隊，令中國隊被淘汰，引發中國首宗大型球迷騷亂「五一九事件」，不久辭職。