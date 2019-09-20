【曾憲梓逝世】楊耀忠讚曾意志頑強　吳亮星：常主動獻唱紅歌

前全國人大常委、金利來集團創辦人曾憲梓今日（20日）下午約四時半於家鄉梅州逝世，享年85歲。曾經與曾憲梓共事的建制中人對曾讚口不絕。前港區人大代表楊耀忠指，曾憲梓的生存意志頑強，雖然長年患上腎病，每天需要洗血，但仍堅持開會，「無啲鬥志好難堅持到」，他憶述，曾憲梓每次出席人大會議，也有一名護士伴隨，協助他洗血。 港區人大代表吳亮星曾經與曾憲梓共事，他讚揚對方是「老愛國」，最令他印象深刻是曾憲梓在不同場合，也會主動獻唱「紅歌」，例如《沒有共產黨就沒有新中國》、《團結就是力量》。

陳永棋讚揚曾憲梓十分愛國，是一名非常資深的人大常委。（資料圖片／余俊亮攝）

陳永棋讚曾憲梓為人敢言

前全國政協常委陳永棋與曾憲梓共事多年，他提到曾憲梓已在梅州養病一段時間，故對對方逝世的消息不感突然，他讚揚對方十分愛國，是一名非常資深的人大常委，為人敢言，而且非常嘴饞。

吳亮星亦曾與曾憲梓共事，明言非常十分敬佩曾憲梓，形容對方是「老愛國」前輩。（資料圖片／羅君豪攝）

楊耀忠指有護士隨曾憲梓開會

楊耀忠指曾憲梓是堅定愛國者，他憶述曾憲梓常常向他人說自己的成長故事。曾憲梓提到他中學畢業後成功考入大學，但因為家境清貧，一度令他放棄升學，不過最終得到國家的幫助，使他能夠完成大學課程，故曾憲梓對國家和共產黨非常感恩，承諾日後取得成功後定必報效祖國，最終曾憲梓亦講得出做得到，例如大力支持國家的航天發展和體育運動。

楊耀忠提到，曾憲梓的生存意志頑強，雖然長年患上腎病，每天需要洗血，「洗血打針二十幾年，我都唔知打到隻手要點打法」，但仍堅持開會，「無啲鬥志好難堅持到」，他又指出，曾憲梓出席人大會議時，都會有一名護士伴隨，協助他洗血。

吳亮星：只要工作與國家有關 曾都盡量出席

吳亮星亦曾與曾憲梓共事，明言非常十分敬佩曾憲梓，形容對方是「老愛國」前輩，忠心於國家和共產黨的領導，處處維護國家。令吳亮星最深刻，是曾憲梓常在不同場合主動獻唱「紅歌」，例如《沒有共產黨就沒有新中國》、《團結就是力量》、《歌頌祖國》，「去親活動佢都會主動唱歌！」吳亮星同樣提到，曾憲梓長年患病，但仍堅持工作，但只要工作或活動與國家有關，他都會盡量出席，形容對方的精神值得尊敬。