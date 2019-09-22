中方取消訪問美農戶原因揭曉：擔心被疑干涉內政

9月19日至20日同美方舉行副部級實務協商的中國談判團取消下週訪問美國農戶的計劃，被外界認為是中美談判再次破裂的信號。但真實原因是，中方擔心此舉會被媒體錯誤解讀。

中美新一輪高級別貿易談判有望於10月10日至11日舉行。（AFP）

綜合媒體9月20日報道，隨着中美副部級實務協商結束，中國貿易談判團取消訪問美國農戶的消息也隨之傳開，令外界擔心是否中美貿易談判再次破裂。

但《紐約時報》9月21日報道指出，據消息人士透露，中方談判團取消計劃是因擔心此行「干涉美國內政」。

消息人士指出，兩國為緩解貿易戰緊張局勢始終在進行對話，而此次中方談判團取消訪問美國農戶的計劃並不是因為雙方會談再次受阻，而是擔心會被媒體認為是「一場表演」、認為中國要介入美國國內政治，「中國政府從很久以前就主張不能干涉別國內政」。雖然目前10月高級別貿易會談的日期尚未確定，但預計會在10月10日至11日左右舉行。

路透社9月21日報道指出，中美貿易談判距離達成協議仍有一段距離。中方代表團未就保護知識產權、強制轉讓技術、產業補貼、其他貿易壁壘等核心結構問題提出任何新方案，而美方則認為「離達成協議還很遠」。

同時，在此次副部級實務協商過程中，中方提出美國必須撤回所有對中國商品徵收的關税，必須實現雙方均衡的要求。

韓國《亞洲經濟》9月22日報道認為，副部級實務協商不具有提出新方案或進行交易的權力，因此雙方未能達成協議並不罕見，不能認為美中再次談判破裂。

全球資產管理公司黑石集團執行副主席詹姆斯（Tony James）在接受美國消費者與商業頻道（CNBC）採訪時指出，在中美貿易戰導致商業信譽下降的情況下，中美儘快達成「臨時協議」有助於消除雙方不信任情緒，給兩國對話重拾信心。

比起化解保護知識產權等阻礙中美達成協議的主要難題，目前中國增加購買美國農產品促成雙方繼續貿易談判可能性更大。