湖南維權人士舉牌要求「全民選舉」　刑拘兩月後看守所內死亡

湖南維權人士王美余去年在湖南衡陽、長沙等地舉牌，訴求「全民選舉」。他今年7月被當地警方以尋釁滋事為由刑事拘留。王美余的妻子曹曙霞周一（23日）向外媒透露，她當日上午接到村書記的電話，被告知其丈夫在衡陽市看守所內死亡，但當局拒絕透露死因及具體時間。

據報道，王美余今年7月8日於長沙火車站被捕，隨後移送衡陽市看守所，罪名為尋釁滋事。曹曙霞直指丈夫是被打死，「我不相信。因為我老公是一個高高大大的人，突然間被他們整死了。3個月都不到，就被整死了。」她又指，王母肖湘榮聽聞消息後便暈倒。

對於丈夫的舉牌行動，曹曙霞表示並不知情，稱丈夫臨走時只說要去長沙「散散心」。王美余被捕兩日後，警方上門調查，並向曹曙霞出示拘捕通知書。

曹曙霞說，王美余1981年生於湖南衡陽，兩人2006年結婚，丈夫「性格好，為人好，特別孝順父母」，擁有大專學歷，以前做過外貿。2013年前後，一家選礦廠在當地違規建廠，污染環境，王美余和當局交涉，希望能讓工廠遷址，一家人從此惹上麻煩，夫妻雙雙失去工作，並開始受到當局嚴密監控。

曹曙霞續指，儘管經常受到國保騷擾，但他們其實是很普通的公民，只要有口飯吃、有個工作、孩子能上學就可以，但她未曾想到，丈夫竟這樣就死在看守所裏。

報道指，曹曙霞接報後趕到醫院時，發現有10多名警察駐守，他們不讓她靠近王美余被紗布包裹的屍體，她遠遠望着死者的面容，覺得那不像是自己的丈夫，但王美余年近70歲的母親一眼認出兒子手上的一塊疤痕。她說，現場還有人威脅她們，若拍照要承擔責任。

（美國之音）