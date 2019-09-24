教育部新規：教授連續3年不為本科生上課　將被清理出教師隊伍

中國教育部官員日前透露，教育部將出台新規，大學教授和副教授連續3年不為本科生上課，將被清理出教師隊伍。

圖為教育部高教司司長吳岩。（網上圖片）

教育部高教司司長吳岩周一（23日）出席北京外國語大學非洲學院和亞洲學院成立儀式時透露，為讓中國的高等教育追上世界上最強的國家，高等教育要讓品質不高的專業難以為繼，讓不用心、沒含量的課「下崗」，要讓那些不用心教書、只關心自己成長的教師離開教師崗位。

吳岩認為，中國高等教育要做到「三變」，即要超前識變、積極應變、主動求變。為此，教育部正在推動「四新」，即努力建設新工科、新農科、新醫科和新文科。

吳岩透露，最近幾年，教育部要讓高校的管理嚴起來，教學不再是寬鬆的狀態。「最近還要有一個非常重要的政策發布，在學校連續3年不給本科生上課的教授和副教授，會被清理出教師系列。同時，我們要讓學生畢業和課程難起來，不能是一進了學校就進了安全箱，不好好學習的學生畢不了業。」

他說，要讓學生忙起來，「讓那些天天睡大覺、天天打遊戲、天天喝大酒的醉生夢死的日子一去不復返。」與之相配合，教育部要求今後大學人才培養的效果和措施也要強化起來。

（北京日報）