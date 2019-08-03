教育部：將出台教師教育懲戒權實施細則

早前，因讀書時曾遭老師辱罵體罰，河南一名男子時隔二十年後掌摑老師，最終這名男子被判囚一年半。此事引起廣泛關注，而教師體罰學生問題也引起內地民眾討論。在教育部今天（3日）召開的關於全國基礎教育工作會的新聞通氣會上，教育部基礎教育司司長呂玉剛表示，將盡力加快教師懲戒權實施細則的研製和出台。

今年7月，中共中央、國務院印發了《關於深化教育教學改革全面提高義務教育品質的意見》，其中明確提出，將制定實施細則，明確教師教育懲戒權。呂玉剛介紹，實施細則的內容主要包括懲戒實施範圍、程度、形式等，主要解決兩方面問題。

教育部基礎教育司司長呂玉剛說，《細則》一方面要解決當前一些學校，一些老師，對學生不敢管，不願管，放任管理的問題，他說，這種情況實際上是沒有完全履行教書育人這種職責，他稱，按照《教育法》，《教師法》有關規定，學校、教師有責任管理和教育。

另一方面，呂玉剛稱，也要解決不善管，不當管的問題。他說，過去有些教師對學生的一些懲戒也有過度的問題，包括一些嚴重的體罰等等，有了規範以後，大家就有所遵循，教師也可以放心有效地去實施懲戒，家長也可以自己去評判這件事情，免得造成家校之間的矛盾。

呂玉剛稱，總體的原則還是要出於對學生的關心、愛護，促進學生的全面健康成長，特別是在思想品德，行為習慣這些方面，從小打好基礎。

（澎湃新聞）