大框眼鏡時尚顯瘦？中消協籲近視500度以上別戴：易偏離視覺中心

中國消費者協會近日發布《2019年配裝眼鏡比較試驗報告》，建議近視度數在500至800度的消費者，應盡量選擇鏡框寬較小的全框或半框鏡架。 專家表示，鏡架大的眼鏡比較重，鏡片視覺中心容易偏離，長期佩戴易產生不適感，造成視覺質量下降。

中消協的報告稱，近視度數在500至800度的消費者應盡量選擇鏡框寬較小的全框或半框鏡架。（資料圖片/視覺中國）

中消協19日發布的報告建議，消費者應根據配鏡處方來選擇鏡架，過敏人群謹慎選擇金屬架。報告又提醒，度數在500度以下的消費者，可以選擇範圍較大的鏡框形狀和尺寸；度數在500至800度的消費者應儘量選擇鏡框寬較小的全框或半框鏡架；度數在800度以上的消費者應選擇小的全框鏡架。

此外，因目前相關的眼鏡標準並沒有對防藍光鏡片的藍光效果做規定，報告建議普通消費者謹慎選擇防藍光鏡片。特殊眼病患者，如黃斑疾患的人群、糖尿病性眼底病變患者，應根據眼科醫生建議選擇防藍光眼鏡。

這份報告在網絡上引起網友熱議，有人認為，年輕人現在一般都會選擇大框鏡架，因為設計時尚，能襯託臉型，反而小的鏡架戴上後不好看。而對於謹慎選擇防藍光鏡片的建議，也有很多網民感到不解，並指每次配眼鏡時視光師多數建議，如果工作長時間對著電腦，最好選擇防藍光鏡片。

戴大框眼鏡在年輕人中成為一種時尚。（資料圖片/視覺中國）

眼科醫師：偏離中心的視角影響眼睛

對於網民的疑問，南京醫科大學附屬眼科醫院的薛姓主任醫師解答稱，一般來說，度數高了相應的鏡片也會厚。如果選擇大鏡框，鏡片中央度數雖然正確，但對於周邊的屈光度可能有影響。

據悉，眼鏡框架大，所用的鏡片更重。薛醫師表示，鏡片重容易往下掉，鏡片下移，瞳孔對焦無法與鏡片中心保持一致，而周圍鏡片的屈光度數並不準確，偏離中心的視角對眼睛就會有影響，視覺質量也可能下降。如果度數較高，選擇小一點的鏡架，稍微輕一些，就不容易偏離視覺中心。

至於防藍光鏡片，薛醫師說，藍光對眼睛的確有傷害，但一般來說普通人並沒有暴露在藍光環境，受到藍光的影響較小，不用特地選擇防藍光鏡片。「藍光的傷害，需要一定強度和照射時間，長期積累才會造成傷害。像電腦的藍光，只要保持一定距離，藍光的影響就非常弱。」

（現代快報）