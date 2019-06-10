【還會加深】揚州女童1歲開始玩手機　2歲半已患上900度近視

智能手機對兒童視力的負面影響不容忽視。在江蘇揚州，就有一名女童從1歲開始看手機，1年半後竟已患上900度近視，而且不可逆轉；隨著年齡增長，近視度數還可能會加深。

醫生建議道，3歲以下兒童不要過早接觸手機、平板等電子產品；3-6歲每天使用電子產品的時間不應超過30分鐘，最好控制在15分鐘到20分鐘以內。（視覺中國）

揚州市婦幼保健院兒童眼耳鼻喉科科長劉琍醫生近日接診一位2歲半的小女孩小曼（化名）。劉琍發現，小曼總是習慣性皺眉頭、瞇眼睛。小曼家長說，她出現這個症狀已經快一年，大家以為是壞習慣就沒太在意。

接下來的檢查，卻令人大吃一驚，經過散瞳驗光，劉琍發現小曼雙眼近視900度。原來，小曼家中長輩對她比較溺愛，為了哄她，家人從小曼1歲左右開始就給她看手機，而每次小曼看手機時都特別安靜，所以家人都讓她看很長時間。

劉琍表示，正是由於過早並且長期使用電子產品，造成小曼嚴重近視的後果，而且問題不可逆轉，也許隨著年齡增長，近視度數還會加深。她建議道，3歲以下兒童不要過早接觸手機、平板等電子產品；3-6歲每天使用電子產品的時間不應超過30分鐘，最好控制在15分鐘到20分鐘以內。