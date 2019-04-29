內地逾半兒童青少年近視　73%學生每日睡眠時間不達標

今日（29日）上午，國家衛生健康委員會（衛健委）召開新聞發布會。會上列出的2018年兒童青少年近視調查結果顯示，內地一半以上的在校青少年存在近視問題，73%學生每日睡眠時間不達標。

調查結果顯示，內地兒童青少年近視問題嚴重，2018年近視率為53.6%，其中六歲兒童為14.5%，小學生為36%，初中生為71.6%，高中生為81%。（視覺中國）

調查結果顯示，內地兒童青少年近視問題嚴重，2018年近視率為53.6%，其中六歲兒童為14.5%，小學生為36%，初中生為71.6%，高中生為81%。而在小學和初中階段，兒童青少年近視率隨著年級的增加快速增長，小學一年級近視率為15.7%，到小學六年級為59%；初中一年級是64.9%，到初中三年級是77%。

值得注意的是，兒童青少年的「高度近視」（即近視度數高於600度）問題亦相當嚴重。調查結果顯示，高中三年級學生「高度近視」在近視總數中佔比達21.9%。

監測發現，內地學生近視相關危害因素廣泛存在。比如，67%的學生每天戶外活動時間不足兩個小時，29%的學生僅有1小時；73%的學生每天睡眠時間不達標（按：教育部標準列明，小學生每天應睡10小時，初中生9小時），課後作業時間和持續近距離用眼時間過長，不當使用電子產品等不良用眼行為普遍存在。

據了解，本次調查共覆蓋內地1033所幼兒園和3810所中小學校，總篩查人數111.74萬，包括幼兒園兒童6.92萬，各個年齡段中小學生104.8萬人。