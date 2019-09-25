馬紹爾群島政府發聲明支持台灣　陸外交部：一中原則是大勢所趨

太平洋島國所羅門群島與基里巴斯早前接連宣布與台灣斷交，轉而向中國大陸建交和復交。目前台灣邦交國數量減少至15國。 據路透社報道，馬紹爾群島今天（25日）確認與台灣保持邦交關係，馬紹爾群島總統海妮也強調，大陸日益擴張勢力，民主國家應該予以嚴正關切。 對此，陸外交部發言人耿爽當日回應稱，一個中國原則是國際社會的普遍共識，堅持一個中國原則是大勢所趨。他重申，中方與太平洋島國開展的合作是相互尊重、平等互利的。

台灣總統蔡英文（左）今年3月訪馬紹爾群島時贈送蘭花給馬紹爾群島總統海妮（右）。（中央社）

馬紹爾群島政府聲明指出，當局已通過一項決議，以表達「對台灣人民和政府的深切感謝」。總統海妮（Hilda C. Heine）又批評中方力圖在太平洋島國地區擴大影響，稱這引起民主國家的巨大擔憂。

針對這份聲明，在大陸外交部今日的例行記招上，有記者向耿爽提問，中方是否在同馬紹爾群島討論其與台灣斷交、與中方復交事宜？中方對馬方言論有何評論？

耿爽表示，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。」他說，一個中國原則是國際社會的普遍共識，堅持一個中國原則是大勢所趨，人心所向，也勢不可擋。相信會有愈來愈多的國家加入支持一個中國原則的行列。他重申中方願在堅持一個中國原則基礎上，發展同世界各國的友好合作關係。

大陸外交部發言人耿爽表示，中方願在堅持一個中國原則基礎上，發展同世界各國的友好合作關係。（資料圖片）

至於馬紹爾群島方面有關中國擴大在太平洋島國地區影響的言論，耿爽表示，中方此前多次表示與太平洋島國開展的合作是相互尊重、平等互利的。「有關合作給島國帶來了實實在在的利益，受到了島國政府和人民的歡迎。這一點，凡是了解情況的人、不帶偏見的人都看得清清楚楚。」

（綜合報道）