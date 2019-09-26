【非洲豬瘟】商務部：國慶前將再投放1萬噸中央儲備凍豬肉

受非洲豬瘟疫情影響，內地豬肉供應持續緊張，價格亦在短期內大幅上漲。多地紛紛出台補貼、投放「儲備凍豬肉」等措施應對。官方亦兩度投放1萬噸「中央儲備凍豬肉」。 商務部今日（26日）宣布，將在國慶前再向市場投放1萬噸中央儲備凍豬肉。

商務部今日（26日）宣布，將在國慶前再向市場投放1萬噸中央儲備凍豬肉。（視覺中國）

商務部發言人高峰今日（26日）在記者會表示，在市場機制發揮主體作用前提下，中央和地方通過促進產銷對接、增加儲備投放等多種方式，加大肉類市場供應，目前肉類市場供應總體充足、價格趨穩。而為保障國慶節日日常供應，商務部會同多部委將在國慶前組織有關企業，再向市場投放中央儲備豬肉1萬噸。

高峰介紹，9月初至今，共向市場投放中央儲備肉三個批次，總計投入豬肉兩萬噸，牛肉2400噸，羊肉1900噸。他表示，肉類市場供應總體是有保障的，今後將繼續做好儲備肉投放工作，保障供應。

高峰又說，商務部會密切關注豬肉市場供求和價格變化，會同有關部門繼續做好中央、地方儲備豬肉的投放工作，保障國內肉類市場供應。

內媒《每日經濟新聞》曾介紹稱，國家對豬肉實行常年儲備、定期輪換制度，原則上每年儲備3輪，每輪儲存期約4個月。（視覺中國）

本月已兩度投放

早前報道，專門從事國家儲備糖、國家儲備肉類管理的「華商儲備商品管理中心」本月兩度發出公告，宣布組織實施1萬噸「中央儲備凍豬肉」投放工作。

至於「中央儲備凍豬肉」的來源，內媒《每日經濟新聞》曾介紹稱，國家對豬肉實行常年儲備、定期輪換制度，原則上每年儲備3輪，每輪儲存期約4個月。換言之，投放的凍豬肉，最長時間只儲存4個月左右。

資料顯示，「中央儲備肉」是用於應對重大自然災害、公共衛生事件、動物疫情或者其他突發事件，引發市場異常波動和市場調控而儲備，當中包括有儲備活畜，例如活豬、活牛、活羊等，以及儲備凍肉，例如凍豬肉、凍牛肉、凍羊肉等。