【國慶70周年】內地HipHop團隊「鋼七連」新歌：香港總會重回繁榮

內地青年團隊「鋼七連」此前發布的Hip Hop歌曲《迷徒》喊話香港青年，呼籲他們「別再迷失」，「唔好俾人揾笨一鋪清倉」。這首歌被央視新聞、人民日報 、共青團中央等轉載，播放數千萬次。 正值國慶70周年期間，「鋼七連」近日再發表新歌《我們的模樣》，講述中國青年的成長歷程和他們眼中的「祖國」。歌詞中又提及台灣和香港，稱「我們的香港，總會重回繁榮的方向」。

《我們的模樣》MV截圖。

中央政法委新聞網站官方微博「中國長安網」3日在微博發文稱，「喊話香港青年的搖滾團隊『特別情書』獻禮祖國」。據其介紹，「鋼七連」發布了全新單曲《我們的模樣》，並指這是「中國青年的聲音」。

歌曲經政法委推廣後迅速引起網民熱議：

「歌聲大氣磅礴，MV精美絕倫，是一部不可多得的佳作。」

「這才是青年們正確的打開方式！」

「非常精彩，的確現在的中國就是越來越繁榮強盛，希望港台朋友都可以多看多了解。」

「讓耳朵驚豔。」

歌曲經中央政法委推廣後引起熱議。（網上圖片）

《我們的模樣》歌詞：

教室的窗邊，陽光透過窗描繪從前

電視的天線，還沒忘動畫和舊影片

紙飛機劃過了天邊，戰機勾勒彩虹弧線

老照片，再沒有遺憾畫面

那一個夏天，歡呼點燃回歸那一年

屏幕的旁邊，奧運火炬沸騰了雙眼

小霸王握在手裡面，而現在手機響整天

5G像閃電，快甩掉那根舊網線

我站立的地方，就是中國的模樣

每個人做一顆星辰無雙

他們想掀翻池塘，掀不翻整片海洋

狂風又怎能動搖我方向

我站立的地方，就是中國的模樣

每個人做一顆星辰無雙

從不曾放棄抵抗，從沒停止過渴望

受過傷，夢想依然的滾燙

在我心上

台北的廣場，在華燈下温一杯豆漿

我們的香港，總會重回繁榮的方向

夜幕下繽紛的光芒，這城市讓希望點亮

換上新衣裳，充值青春現在到賬

我站立的地方，就是中國的模樣

每個人做一顆星辰無雙

從不曾放棄抵抗，從沒停止過渴望

受過傷，夢想依然的滾燙

在我心上

我站立的地方，給我飛翔的力量

把勇氣希望都扛在肩上

從不曾放棄抵抗，從沒停止過渴望

受過傷，夢想依然的滾燙

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