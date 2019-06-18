台政府提「器官捐贈默許制」惹爭議　醫師和網民批評「道德綁架」

在台灣，鑑於器官捐贈與等待人數落差嚴重懸殊，副總統陳建仁上周六（15日）表示，台灣應考量「器捐默許制度」。此外，衛福部次長薛瑞元說，未來將討論擬訂具體作法，一旦新制上路，民眾若沒有特別註明不捐器官，將被視為願意捐贈。 惟默許制話題說法引起巨大爭議，有醫師和網民反對該說法，認為根本就是道德綁架。

台灣副總統陳建仁希望器捐默許制度能在台灣萌芽。（資料圖片/聯合新聞網）

台衛福部：社會要取得共識

副總統陳建仁認為，器官來源不足是世界各國共同的難題，對器捐團隊而言，臨床面臨最艱難的現況，就是一邊為受贈者生命的存亡備感焦急，另一方面卻也和捐贈者家屬一樣同感不捨，但是他希望「器官捐贈默許概念」能夠萌芽。

衛福部次長薛瑞元表示，立法並不難，前提是社會要取得共識，目前台灣民眾面對生死議題，觀念還是保守，未來新制上路，勢必會有衝擊；而且受限國情，雖有法律規定，醫護人員仍會尊重家屬器捐意願。

台灣民眾對「默許制」看法不一

據報道，對於「器捐默許制」，台灣器捐移植中心去年調查發現，有6成醫護人員認為太早。屏東醫院醫師邱豑慶就批評，沒有事先聲明不願器官捐贈，就算親屬在你死後反對也無效，還反嗆副總統強迫捐器官根本是道德綁架，反對器捐默許制。

在台灣討論區上，也有網民表示「反對默許這個制度」，認為「這肯定玩死第一線醫護人員的啊」。還有網民直言「最討厭這種強制道德強姦的提案了」，表示這種方式就是製造大家都願意、你為甚麼不願意的社會氛圍，並透露「不要說6成，我自己身邊的醫界同事，沒一個認同這個政策。」

但也有人認為「拋出想法跟立法落實還有很長一段路要走啦！到時候真的立法了，不想捐的就明示（用遺囑或政府開辦預先登記制）表示不同意就好啦！」、「默許很好啊，但能保證不會有被默許的情況發生嗎？」

據台灣器捐移植登錄中心統計，今年台灣只有142人捐贈器官，但還有9739名患者等不到器官移植。（資料圖片/視覺中國）

據悉，西班牙是全球器捐率最高的國家，多數人認為，應歸功於該國所採取的「預設默許」（opt-out）制度。所謂的預設默許，就是假設所有生前未有反對捐出器官的死者，都願意捐贈器官，若有不同意器捐者，則需要自行申請退出。除西班牙外，意大利、荷蘭、瑞典、新加坡等27國都採取器捐默許制度，德國也在今年4月實施。

（聯合新聞網、ETtoday新聞雲）