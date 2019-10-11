【無錫高架橋坍塌】官方稱貨車超載導致　輿論質疑橋樑質量問題

江蘇無錫10日發生高架橋側翻事故，致3死2傷。據事故救援指揮部發布的信息，經初步分析，上跨橋側翻因運輸車輛超載所致。

此外事故橋樑的承建方和設計方也成為輿論關注的焦點之一。

綜合媒體11日報道，內地兩家上市公司蘇交科和中設集團已在11日早間發佈了相關澄清公告，雙雙否認為事故橋樑的設計方。而另一家與312國道無錫段設計施工相關的中設股份公司，至今未發佈相關公告。

從官方消息來看，本次事故地點為，312國道K135處、錫港路上跨橋發生橋面側翻事故。而在中設股份招股書中，312國道無錫段為其主要標誌性工程項目之一。

據《新京報》報道指，11日從無錫市城市重點工程建設辦公室獲悉，其綜合部知道事故橋樑設計方的詳情，在獲知電話後，記者致電綜合部，接聽電話的工作人員表示：「不便透露，我們現在什麼也不能說。」

另據內媒財聯社報道，中設股份內部人士並未直接承認中設股份為設計單位，但其表示：「我們不希望重點引導為是誰設計的，我們關注什麼原因造成的。我們現場也看過了，目前來看是因為超載所致，這個橋是2005年建好，已經運營了14年，一直沒有發生過問題。不管是誰設計的，這次事故與設計單位沒有責任上的關係。」

有內地橋樑領域專家也認同該橋的施工質量應無問題。「樑體的強度和剛度應該沒有太大問題，橋墩也沒有太大問題。嚴重的問題是橫向失穩。」在北京建築大學橋樑專家王鋭英看來，應該是超重車導致橋樑橫向偏心受壓超過允許限度，梁體從獨柱墩頂傾斜滑落。

不過，也有橋樑專家分析稱，事故原因應該不是單一超載車輛造成的，現場發現的超載大貨車載重170噸左右，而造成該橋面整體側翻至少需要四五百噸的壓力。

他進一步指出，事發前後有一超載車隊陸續經過，先是壓壞了路面，而後必定有個時間段至少有兩輛大車同時在事故橋面上，前車經過時把該橋面的蓋梁壓壞導致橋面傾斜，而這時尚未通過的後車可能受影響翻車或失控，這就導致後車運載的熱軋捲鋼掉落，從而造成橋面側翻傾覆。