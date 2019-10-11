【猖狂】在中國駐柬埔寨大使館附近綁架同胞　5名中國青年被捕

柬埔寨日前發生一宗針對中國人的綁架案，不但綁匪同樣是中國人，而且事發地點竟正正就在中國駐柬埔寨大使館附近。 事後柬埔寨警方已拘捕涉案5名疑犯，年齡介乎18至20歲。柬埔寨警方更發現，綁匪事前曾經勒索過受害者，得手約8.1萬元（人民幣．下同）。

據了解，大使館在周二（8日）接獲求助，受害人稱有數名中國人企圖在大使館附近將其綁架。柬埔寨警方和大使館安保人員其後一同行動迅速行動，在受害人的指認下，當場制服5名嫌犯，另有2人在逃。

據警方初步調查，受害人25歲的王先生在上月底丟失護照後，通知假扮提供協助的綁匪到其居住的酒店協助辦理證件。結果綁匪來到酒店後毆打王先生，並將其全身受傷的照片傳送給其在中國的家人，要求交付贖金。王先生家屬驚慌下就通過微信轉帳，涉及6萬元人民幣及3000美元。

王先生被綁匪毆打。（上游新聞）

王先生在周日（6日）獲釋，他立即向中國駐柬埔寨大使館及柬埔寨警方報案。及至事發當天，王先生來到大使館辦理回國證件，疑犯此時已經在大使館附近等候，王先生遂向大使館的安保人員求助。

目前該5名疑犯正在接受柬埔寨警方調查，中國駐柬埔寨大使館亦表示將繼續密切關註案情進展，並與柬埔寨警方加強配合協作，強化大使館周邊安全警戒，確保前來申辦證件的中國公民人身安全。

（上游新聞）