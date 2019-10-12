【NBA】中國賽深圳站比賽如期舉行　媒體採訪活動取消

10月12日，NBA官方通過中國微博發佈預告稱，12日晚NBA中國賽深圳站的比賽將按時舉行。

繼10日晚NBA中國賽上海站的比賽在上海梅賽德斯奔馳中心舉行後，湖人隊和籃網隊將於12日晚19時30分在深圳龍崗大運中心進行第二場較量。

取消採訪等互動環節，NBA中國賽中國深圳站比賽將在「無聲」中打完。（VCG）

值得關注的是，這場比賽原定的所有公開採訪活動已被全部取消，NBA方面通知媒體，整個比賽舉辦期間，都不會再安排球隊的媒體公開採訪，此前在上海舉行比賽期間，所有的公開採訪以及球迷活動都被取消，這是NBA首次有比賽出現這一狀況。

美國火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）在推特（Twitter）上發表的支持香港遊行示威者的言論，使得美國NBA成為了輿論關注焦點，也引發了NBA在中國最大的一場商業危機，伴隨着事態的進一步擴大，NBA在中國苦心經營數十年的商業帝國面臨倒塌困境。

原定於10月9日18時在上海東方體育中心舉辦的「2019NBA球迷之夜」球迷互動活動被取消。多位中國賽受邀藝人嘉賓宣布退出球迷之夜和中國賽相關活動等。

但定於10月10日晚19時30分進行的NBA中國賽上海站（湖人vs籃網）照常舉行，現場座無虛席。這種「人氣爆滿」的現象與中國官方以及商界紛紛割席NBA的現象形成了很大反差。