偷拍日本留學考試題目　兩中國籍男子東京被捕

日本東京警視廳10月11日公布，因在日本留學考試中作弊等不正當行為，2名中國籍男子被捕。 當地警方披露，涉事男子鄭某輝是一家留學補習機構的老師，他指使早稻田大學留學生張某冒名參加考試，並使用微型攝像機盜拍題目，用於提升補習機構的業績。

兩名中國籍男子涉嫌在「日本留學考試」（EJU）被捕。（視覺中國）

日本警方指，今年6月，中國籍男子鄭某輝指使張某用假名參加在東京舉行的「日本留學考試」（EJU），並用眼鏡式微型攝像機盜拍考試題目，撕下部分試題內容帶走等。考官在回收試卷時，發現有缺失內容，從而察覺到張某作弊。今年6月16日，日本警方將兩人逮捕，指控其涉嫌妨礙機構業務。

據警方調查，鄭某輝今年32歲，是東京新宿區一家補習機構的教育學部長兼老師。張某今年22歲，是日本早稻田大學的學生，他在鄭某輝所在的補習機構做兼職。鄭某輝將攝像機交給張某，並指使他冒名參加考試盜拍題目，約定給其1萬日元（約720港元）報酬。

張某被捕後供述稱，鄭某輝打算利用考試題目，為補習班的學生製定應試對策，使其進入日本名校，從而提升補習班的評價，增長業績。不過，鄭某輝否認指控。

日本警方在鄭某輝的住處搜出3部眼鏡式攝像機，此外還有5支鋼筆式微型攝像機。警方推測，疑犯過去也可能曾指使考試學生拍攝考試題目。