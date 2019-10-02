【逃犯條例】在台陸港學生多次衝突　台教育部長：絕不允許暴力

近日台灣多間大學接連傳出港生與陸生因反修例事件而起衝突，台教育部長潘文忠今天（2日）在立法院重申，絕對不允許各種語言、肢體暴力，也呼籲在台學生珍惜言論自由的環境。

上月24日，台灣的中國文化大學，有港生與陸生因為連儂牆爆發衝突，有消息指一名香港女留學生疑似被人從高處推倒受傷。（網上圖片）

潘文忠稱，台灣是非常自由、民主、開放的社會，竭誠歡迎海外學生來交流學習，近期香港反修例議題在部份大學產生衝突，教育部絕不允許各種形式的暴力、霸凌行為。

潘文忠指，教育部近期已組成應變小組，督促尤其是招收較多陸生、港生的大學，必須在保障學生的言論和人身自由的前提下，就各種可能發生的情形作及時處理。如果發生暴力狀況，學校需盡快處理，受害學生若要尋求法律途徑，校方也要給予支援協助。

潘文忠也呼籲所有在台學習學生應珍惜言論自由的環境，多跟境外同學交流，尊重彼此不同意見的表達，「這才是大學教育的真諦，這樣的環境絕不容許違反或破壞」。

港生與陸生衝突 暴力事件頻生

上月24日，位於台北的中國文化大學日前有港生在校內製作連儂牆時，引起同校的陸生不滿，有陸生前去動手撕毀貼紙，結果雙方爆發衝突。有消息指，有一名香港女留學生疑似被人從高處推倒受傷。校方上月25日表示，對事件甚為遺憾，期盼未來校園勿再發生類似衝突事件，並期盼政治敏感事務勿進入校園影響學習環境。

中國文化大學連儂牆衝突影片：

在位於高雄市的義守大學，早前一名港生在宿舍房間門口張貼反修例便條紙，疑遭同校陸生撕毀並被對方侮辱和襲擊。義守大學上月25日決定對涉事陸生記兩次小過作處分。受襲港生不滿校方決定，表示將進一步採取法律行動。

義守大學港生早前於其宿舍房間門口張貼反修例便條紙，其後疑遭同校陸生撕毀並被對方侮辱和襲擊。（連登）

（綜合報道）