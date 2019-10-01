【印尼學運．新聞背後】學生高喊七大訴求　佐科維多多如何滅火？

印尼學生連日上街抗議政府，成為自1998年以來當地最大型學運。總統佐科維多多（Joko Widodo）為免情況再升級，展示有意讓步姿態，又指不會禁止學生示威，是否可以緩和局勢？學生向政府高喊「七大訴求」，但佐科維多多也面對國內保守勢力，讓步空間有限。

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學生的七大訴求

印尼這次的學生運動，主因是政府早前通過新法案，削減反貪部門肅貪委（KPK）的權力，以及政府又有意訂立新刑法，把同居、侮辱總統等列為罪行。隨着示威連日舉行，學生也列出七大訴求，要求政府回應。七大訴求包括：

1. 駁回新刑法、採礦法案、土地法案、懲戒程序法案及勞動法，撤銷肅貪委法案、自然資源法案，通過反性暴力法案及家庭傭工法案

2. 去除那些由國會議員選出、有問題的肅貪委領袖

3. 禁止軍方及國家警察人員在文職部門任職

4. 結束在巴布亞省和其他地區的軍國主義，立即釋放巴布亞省的政治犯

5. 停止起訴示威者

6. 停止焚燒婆羅洲與蘇門答臘的森林，懲治那些要為森林大火負責的企業、撤銷給它們的執照

7. 正視人權問題，檢控侵犯人權者，包括在政府內的高官。立即恢復受害者的權利

24歲的印尼學生、從馬來西亞回國參與示威的盧克曼（Lukmanul Hakim Ahbr）表示，學生不會接受任何削減肅貪委權力的法案，也有另一示威者桑迪（Sandi Saputra Pulungan）稱，會示威直至政府答應所有訴求，缺一不可。

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佐科維多多可讓步多少？

陷於危機之中的印尼總統佐科維多多，為了緩和局勢，9月20日決定暫緩有關新刑法的表決，至9月26日表示會考慮頒令推翻削減肅貪委權力的新法，又急會數十名社會領袖商討應對方法。

但是佐科維多多的讓步空間也被指有限，例如他表示考慮撤回削減肅貪委權力的新法，立即遭受他陣營內的成員反對。《紐約時報》稱，不少印尼國會內的議員，都擔心會遭到肅貪委調查，故此一直希望限制肅貪委的權力。

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+ 7 + 6 + 5

另一方面，示威者提出要求政府撤走在巴布亞省的軍事重兵，也被指政府讓步空間不大。印尼巴布亞省內有主張獨立的分離主義運動，一直是政府的眼中釘，當地近日同樣出現示威，與軍警爆發衝突。