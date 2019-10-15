【玉林地震】廣西女子微信群稱「希望震死一半人」　遭拘留10日

廣西玉林市北流市12日（上周六）發生黎克特制規模5.2級地震，震感強烈。事發後，本港和廣東多地均有居民表示「有震感」。 廣西一名女子在微信群上發表「希望震死一半人」等言論，最終因涉嫌尋釁滋事處以治安拘留10日。

警方對廖女進行了嚴厲的批評教育，對其發布不當言論，涉嫌尋釁滋事的違法行為處以治安拘留10日的治安處罰。（「玉林網警巡查執法」微信公眾號）

廣西玉林市北流市12日發生黎克特制規模5.2級地震，震感強烈。市民到戶外躲避。（視覺中國）

根據廣西警方通報，46歲廣西靖西人廖姓女子於13日（周日）在微信群中發表了關於玉林地震的不當言論，聊天截圖在網上廣泛傳播不斷發酵，引起了群眾的極大關注和憤慨，造成了極其惡劣的社會影響。廖女對通過微信群發布不當言論的違法事實行為供認不諱。

廖女在微信群上發表「希望震死一半人」等言論。（「玉林網警巡查執法」微信公眾號）

根據警方發布的對話截圖，廖女在一個有286人的微信群組裏發表涉案言論。她表示：「昨晚地震怎麼我沒感覺。希望震死一半人就好了。廣西人多。」有人回應稱：「萬一震死一半全震死你家的，我就拍手了……說話不經大腦的家伙。」廖女則回應稱「支持」、「要死一個人都跑不掉」及「真心希望大家都被地震死」。

警方對廖女進行了嚴厲的批評教育，對其發布不當言論，涉嫌尋釁滋事的違法行為處以治安拘留10日的治安處罰。

（「玉林網警巡查執法」微信公眾號）