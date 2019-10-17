安倍向靖國神社供奉祭品　外交部：反映日方對待歷史的錯誤態度

供奉着二戰時期日本甲級戰犯的靖國神社於周四（17日）啟動秋季例行大祭，日本首相安倍晉三未參拜神社，僅獻出貢品。但本次有部長級官員參拜神社，也是日本內閣成員時隔兩年再參拜靖國神社。 對此，中國外交部發言人耿爽同日回應稱，中方注意到了日方在靖國神社問題上的有關消極動向，並已經向日方提出嚴正交涉。

10月17日，日本首相安倍晉三贈送的祭品被擺放在靖國神社。（AFP）

耿爽強調，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有14個對侵略戰爭負有嚴重罪責的甲級戰犯。日方一些政要的做法再次反映了日方對待侵略歷史的錯誤態度。

耿爽又敦促日方切實信守正視反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

據悉，上一次日本內閣部長參拜靖國神社是兩年前，為時任總務大臣高市早苗。時事通信社指出，靖國神社供奉著二戰時期日本甲級戰犯的靈位，因此日本沖繩北方擔當大臣衛藤晟一此次參拜行動，預計將招致中韓兩國的不滿。

2012年12月第2屆安倍政權上台以來，安倍僅在2013年12月參拜了一次靖國神社。春季和秋季的例行大祭均未參拜，而是供奉「真榊」。

（綜合報道）