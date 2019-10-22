四川高中生涉殺害女同學案開庭：表白被拒後用水果刀狂桶

2018年，四川巴中市一名高三男生涉嫌進入女生寢室殺害女同學，此案21日（周一）在巴中市中級法院公開開庭審理。

巴中市檢察院在起訴書中披露：2018年8月，被告人袁姓男子因高考成績不理想到巴中一家中學重讀高三。袁男逐漸對同班17歲的李姓女同學產生好感。同年11月11日晚上8時許，袁男向李女表白，李女表示待高考後再談此事。

庭審現場。（《紅星新聞》）

此後，袁男無法靜心學習，情緒極不穩定。同月18日上午，袁男在乘公交車返校途中，覺得生活沒有意義，遂有不能和李女活在一起就死在一起的想法。

當日晚上9時許，袁男攜帶鐵鉗、鋸條和水果刀等工具進入學校，並藏匿於實驗樓教室內。凌晨2時許，袁男來到李女的宿舍外，用鐵鉗、鋸條破壞窗戶防護欄，其後潛入寢室，爬上李女所睡的上鋪，用水果刀多次捅刺李女，致李女當場死亡。袁男曾用水果刀試圖割頸自殺，後被送往醫院救治生還。

巴中市檢察院指控稱，袁男故意非法剝奪他人生命，手段殘忍、情節惡劣，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。在庭審中，檢察機關出示了相關證據，袁男及其辯護人進行了質證，控辯雙方發表了意見，袁男進行了最後陳述。巴中市中級法院將擇期宣判。

（《紅星新聞》）