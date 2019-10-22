白宮顧問納瓦羅虛構「學者」發表反華言論　外交部：做人要有底線

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）向來是特朗普政府中的強硬鷹派，過去亦曾著書發表反華言論。日前有學者踢爆，納瓦羅作品《致命中國》中引述的一專家其實並不存在。納瓦羅也承認，虛構人物只是純粹為了趣味。 對此，中國外交部發言人華春瑩周二（22日）回應稱，此事反映出美國國內的個別人出於一己私利，對中國打壓抹黑，已經到了沒有任何底線的地步。

納瓦羅在其作品中利用「納．瓦拉」表達反華觀點。圖為他寫的《致命中國》及中譯本封面。（網上圖片）

美國有線電視新聞網（CNN）上周四（17日）報道，一位澳洲國立大學學者研究發現，在納瓦羅著作中出現的一名中國專家「羅恩．瓦拉（Ron Vara）」在現實裏並不存在。

在《致命中國》一書中，納瓦羅大致概括了美國在15個月前對中國發動貿易戰的背後邏輯，包括指控中國「故意操縱匯率、製造貿易逆差」等，而羅恩．瓦拉則作為「專家」為書中觀點背書。該學者認為，羅恩．瓦拉實際上就是納瓦羅，而這個名字亦酷似納瓦羅姓氏的諧音。

納瓦羅承認羅恩．瓦拉是虛構的，形容是「怪誕的設置和筆名」，只是單純出於「娛樂價值」。（AP）

華春瑩表示，這個消息令國際社會感到嘩然和震驚，也從一個側面反映出，美國國內的個別人出於一己私利，或者說政治圖謀，對中國打壓抹黑，已經到了無所不用其極，甚至到了沒有任何底線的地步。

華春瑩還說，編造並兜售謊言，甚至以謊言為依據來制定政策，不僅將衝擊和威脅正常的國際關係和秩序，而且從長遠看最終也將損害美國自身的利益。「我們也看到，美國通過編造謊言在伊拉克、敘利亞等地挑起戰火，而現在無論是在中國的新疆、香港問題上，還是在華為5G、『一帶一路』，包括剛才俄羅斯記者提到干預美國大選的問題上，美國編造的謊言仍在繼續。」

外交部發言人華春瑩表示，美國個別人對中國打壓抹黑，已經到了沒有任何底線的地步。（資料圖片）

她又強調，「做人要有底線，行事要有規矩」，希望美方的一些人盡快回歸理性，也希望國際社會，包括我們的記者朋友們，能夠從中汲取教訓，舉一反三。「對於美方有些人極力兜售的一些觀點或者論調，務必要認真地加以甄別和認證。」

（澎湃新聞）