國務院教育督導委員會到6省實地督查　重點關注校園欺凌現象

國務院教育督導委員會辦公室於21日到31日，將對江蘇、河南、湖北、廣東、廣西和青海6省份開展實地督查。 據教育部教育督導局局長、國務院教育督導委員會辦公室主任田祖蔭透露，校園欺凌（學生欺凌防治）將是此次督導督查的重點問題之一。

校園欺凌將是此次國務院教育督導委員會督查的重點問題之一。圖為江蘇南京小學校園的學生。（資料圖片／視覺中國）

田祖蔭表示，學生欺凌防治是領導、媒體、老百姓都關心的問題，目前正在與最高檢察院溝通，如何解決制度建設等相關問題，同時將要求各省重點關注校園欺凌現象。

由於學生欺凌問題敏感，涉及未成年，田祖蔭表示，督導委員會的督導方式是「內緊外松」。田祖蔭稱，「學生欺凌這件事我們要高度重視，認真幹，但對外面要注意控制，思考如何說這件事。」

他指出，目前教育部新聞辦會定期搜集整理各類與學生欺凌有關的情況，交與教育督導委員會辦公室，辦公室收到後，會給相關的省份發督辦單，要求其在一定期限內核實處理。此外，每年督導委員會辦公室都會對這一問題進行匯總，報國務院領導圈閱批示，最後建立內部通報制度。

除了學生欺凌問題，教育投入，義務教育階段教師工資不低於當地公務員，校外培訓機構，民辦教育規範化等問題也是此次督查的重點領域。

（澎湃新聞）