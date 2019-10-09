疑新校園裝修環評未過關　內媒曝北大附中逾百名學生流鼻血出紅疹

內媒《經濟觀察報》8日爆料稱，北京大學附屬中學實驗學校（以下簡稱北大附中）逾百名初中生，在今年秋季開學後陸續出現了流鼻血、眼睛乾痛痕癢、身上出紅疹以及頭痛嗜睡等症狀。 有家長懷疑事件與新搬遷的校園環境有關，惟校方認可的學生身體異常情況，僅有20餘例，並對此解讀為部分學生體質敏感。同時，新校區的數份質檢報告，也被校方聘請的專業人士指出存在多處問題。

百餘名學生身體出現「異常」

報道稱，據北大附中學生家長王佳（化名）憶述，8月29日學校開學，其就讀初一的兒子放學回來就流鼻血。至9月1日，開學典禮全校舉行升旗儀式。她說，「孩子不知道在操場上站了多久，2號早上起來就流鼻血，止不住的那種，量非常大，我們當時特別害怕。」

王佳後來在微信群組看到不斷有家長反映類似的情況，於是讓兒子暫時不去學校。「我們沒有辦法證明因果關係，醫生也只能說誘因，但是我們孩子在家待的時候什麼問題都沒有，這還不足以說明一切嗎？」

另根據家長的統計，至9月4日前後，有近200名學生身體出現異常情況。主要症狀表現為：流鼻血、鼻塞、喉嚨痕癢、眼睛乾痛、頭暈嗜睡以及身體起紅疹等。其中，人數最多、表現最明顯的為流鼻血。身體異常的學生中，初一年級約120人，其餘為初二和初三年級。

北大附中實驗學校為北大附中的初中部和北達資源中學合併成立的民辦學校。（網上圖片）

網課遠程教學未消除家長焦慮

對於身體出現異常的學生，在家長的強烈要求下，校方自9月5日開始，同意對初一學生以開設網課的方式遠程教學。惟學生身體異常情況事件曝光後，家長焦慮和擔憂的情緒已迅速擴散，對於校園環境安全問題的質疑也愈演愈烈。很多學生身體即便無明顯異常，家長也選擇用「上網課」來規避風險。

網課的權宜之計，也並未持續很久。校方不久後就發布通知稱，9月6日的環評報告顯示，校園空氣各項指標均符合國家質檢標準，決定立即恢復常規的教學模式，網絡直播課9月18日之後停播。因個人原因缺勤的同學要按照正常手續請假，但持續請假一個月就要辦休學。這個消息令亦家長陷入兩難境地。

據悉，北大附中實驗學校同時也是北大附中北校區所在地。今年北大附中實驗學校和北大附中初中部初一新生都將在同一地點上課。（網上圖片）

校方多份檢測報告備受質疑

根據報道，問題剛出現不久時，為了消除家長憂慮，校方在9月5日曾組織了一次溝通會。校方負責人、北大基建處代表、家長代表，以及對環評報告進行解讀的專業人士都有出席溝通會。

據了解，北大附中曾在5月、7月，分別出具了針對新校區綜合教學樓的檢測報告，以及校園操場人工草皮的施工前取樣檢測，檢測結果均符合相應標準。但據5月曾參觀校園的家長的介紹，5月、7月質檢報告出具時，該校區尚有兩層建築未完成裝修，操場尚未正式施工。

9月初，學生身體出現異常後，家長曾多次強烈表達憂慮並要求學校出具環境質檢報告，學校才出具了一份落款為8月末、針對綜合教學樓室內空氣質量的檢測報告，但校方聘請的專業人士稱，報告的規範性和有效性存在問題。

此外，報告中的地下二層籃球場，存在檢測點TVOC值超標——報告中檢測值為0.68mg/m³，大於限值0.60 mg/m³。中國建築科學研究院國家建築工程質量監督檢驗中心主任鄧高峰表示，TVOC超標或接近標準上限，提示有不明揮發性有機污染物存在，學生的大量流鼻血和眼睛痕癢等症狀，正是TVOC污染的身體反應。

北大附中是北京市重點中學，北大附中實驗學校則隸屬於北大附中教育集團。圖為北大附中校門，非文中當事人。（資料圖片/視覺中國）

鑒於前述報告存在的諸多問題，以及學生中不斷出現的異常情況，9月6日，校方再次聘請檢測機構對新校區的綜合教學樓進行了檢測。儘管這份各項指標均符合國家標準的檢測，家長仍然不認可。有家長則提出再次聘請雙方認可的、至少兩家檢測機構同時進行檢測。但是這一建議也未能落實。而針對檢測報告中存在的問題，北大附中黨委書記和校長等相關負責人暫時未有回應。

另一方面，有家長向校方表示，為保孩子健康無恙，由家長出資並牽頭尋找過渡安置房，校方只需要配備師資授課即可。這個建議同樣未得到校方的回應。校方堅持，9月6日的再次檢測報告顯示各項檢測指標均符合國家標準，因此決定立即恢復常規的教學模式。

據悉，目前針對個別教室通風不暢的問題，北大附中請了專業公司針對性治理。而為加強空氣流通，改善空氣質量，學校籌劃為所有教室安裝新風系統。

（經濟觀察報）