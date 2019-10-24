內地新規禁親屬在同一事業單位有直接上下級關係　明年元旦實施

據人社部官網周三（23日）消息，近日中央組織部、人社部印發《事業單位人事管理迴避規定》（以下簡稱《規定》），要求從2020年1月1日起，同一事業單位的工作人員之間，凡存在近親屬關係的，不得聘用至具有「直接上下級領導關係」的管理崗位。

內地的人事新規將建立統一的事業單位人事管理迴避制度。（資料圖片／視覺中國）

《規定》中明確，親戚關係包括夫妻關係；直系血親關係，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孫子女、外孫子女；三代以內旁系血親關係，包括叔伯姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女；近姻親關係，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以內旁系血親的配偶；其他親屬關係，包括養父母子女、形成撫養關係的繼父母子女及由此形成的直系血親、三代以內旁系血親和近姻親關係。

直接上下級領導關係也在《規定》中明示：（一）領導班子正職與副職；（二）同一內設機構正職與副職；（三）上級正職、副職與下級正職；（四）單位無內設機構的，其正職、副職與其他管理人員以及從事審計、財務工作的專業技術人員；（五）內設機構無下一級單位的，其正職、副職與其他管理人員以及從事審計、財務工作的專業技術人員。

《規定》又要求，事業單位工作人員應當主動報告應迴避的情形，若遲報告、不報告並造成不良後果，將受到組織處理或處分。事業單位若違反《規定》，由同級事業單位人事綜合管理部門或者主管部門責令限期改正。

人民日報社是中央直屬事業單位。（資料圖片／視覺中國）

據了解，內地的事業單位由政府利用國有資產設立，從事教育、科技、文化、衛生等社會服務活動。事業單位接受政府領導，但不屬於政府機構，與公務員不同。

其中，中央直屬事業單位有中央黨校（國家行政學院）、人民日報社、求是雜誌社等，國務院直屬事業單位有新華通訊社、中國社會科學院、中國地震局等。

根據《規定》，省級以上事業單位人事綜合管理部門、中央和國家機關各部門，針對因地域、專業、工作性質特殊等因素，需要靈活執行崗位迴避政策的，可以結合實際作出具體規定。

（綜合報道）