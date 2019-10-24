50分鐘內槍擊6人致5死　內蒙古男子一審判死刑

本年3月，內蒙古開魯縣44歲男子梁鈞涉嫌在50分鐘內槍擊6人，共射出子彈14發，致5人當場死亡，開魯縣法院今日（24日）一審宣判梁鈞犯故意殺人罪等多條罪名，判處其死刑。

槍擊案第一現場為自來水公司供水廠。（澎湃新聞）

案情指，梁鈞原任職於通遼市開魯縣自來水公司供水廠，職位為副廠長，因自來水公司任用孫姓男子為供水廠第一副廠長一事心存積怨，3月25日在供水廠又與孫男發生口角，繼而相互推撞，梁鈞在其私家車內取出一支槍射擊孫男，見其倒地後又繼續向孫男頭部射擊，致孫男當場死亡。

案發時在現場附近的付姓男子同為供水廠職工，梁鈞因認為付男與孫男關係較好，遂槍殺付男。梁鈞槍殺二人後發現供水廠副經理鄧姓男子在廠區內，梁鈞因不滿鄧男任用孫男，遂持槍追趕。在繞辦公樓追趕一圈後鄧男在柵欄處向外翻越時，梁鈞持槍向鄧男射擊但未擊中鄧男，其後梁鈞駕車駛離供水廠。

梁鈞因瑣事對佛具店經營者鄭姓女子記恨在心，在駕車逃至開魯縣開魯鎮民族路附近時，停車持槍進入鄭女經營的佛具店內，槍殺鄭女及其丈夫邵男。梁鈞逃離時又遇見一名相識的供水廠男職工，梁鈞雖與其並無重大矛盾，但仍槍殺這名職工。

開魯縣法院今日（24日）宣判梁鈞犯故意殺人罪等多條罪名，判處其死刑。 （內蒙古通遼市人民檢察院）

以打獵為由購買槍枝及子彈

梁鈞遭警員追捕時，警員開槍擊中其腹部、頸部、臂部等位置後將其拘捕歸案，並當場扣押作案使用槍支一把和隨身攜帶的13發子彈，還從其車內查獲大量子彈等。

案情又顯示，梁鈞在2017年秋季以打獵為由，購買了本次作案所使用的槍枝及子彈。

最終，法院一審判處梁鈞犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯非法買賣槍支罪，判處有期徒刑10年；犯非法持有彈藥罪，判處有期徒刑3年，對其數罪併罰，判處梁鈞死刑，剝奪政治權利終身。宣判後，梁鈞當庭表示要上訴。

（綜合報道）