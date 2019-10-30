美英等23國聯署促華在新疆尊重人權　中國駐聯合國代表斥干涉內政

包括美國和英國在內的23個國家，聯署聲明敦促中國停止在新疆拘留維吾爾族人及穆斯林。 中國常駐聯合國代表張軍當地時間周二（29日）反駁稱，美國等國無理指責中方，粗暴干涉中國內政，蓄意挑起對抗，中方堅決反對、絕不接受。

據路透社報道，美、英、澳、加、法、德、日等23國，在聯合國大會的人權委員會上聯署發表聲明，敦促中國停止在新疆拘留維吾爾族人及穆斯林。聲明呼籲中國遵守國際法、國際義務及承諾，在新疆及全中國尊重人權，包括宗教信仰自由，並緊急執行聯合國獨立專家的建議，避免任意拘留維吾爾族人及其他穆斯林，又關注中國當局騷擾及恐嚇民間團體代表。

中國常駐聯合國代表團網站的新聞稿稱，「絕大多數國家堅決反對美國等國家借涉疆問題干涉中國內政」。

對此，中國常駐聯合國代表團網站發布新聞稿稱，「絕大多數國家堅決反對美國等國家借涉疆問題干涉中國內政」。新聞稿指出，在聯合國大會上，白俄羅斯代表54個國家做共同發言，積極評價中國在新疆反恐和去極端化舉措的成效，有效保障了新疆各族人民基本人權。反對有關國家將人權問題政治化，對別國進行點名指責和公開施壓，呼籲有關國家停止對中國進行無端指責。

新聞稿還稱，針對美國、英國等個別國家的涉疆言論，中國常駐聯合國代表張軍「予以嚴厲駁斥」。張軍表示，美國、英國等國在涉疆等問題上無理指責中方，粗暴干涉中國內政，蓄意在聯合國挑起對抗，中方對此堅決反對、絕不接受。

張軍表示，美英等國在涉疆等問題上無理指責中方，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對、絕不接受。（央視新聞）

張軍強調，新疆採取的預防性反恐和去極端化舉措於法有據、順應民意，不是人權問題，更與種族歧視無關。他又批評美國的種種論調暗藏不可告人的政治目的，「人權從來都是美國搞霸權主義、強權政治的工具。所謂關心人權，不過是美國干涉別國內政時一個偽善的藉口。美國一再借涉疆問題對中國指手畫腳，造謠污蔑，目的就是破壞中國穩定，阻撓中國發展，用心十分險惡，圖謀不會得逞。」

張軍還說，美國的種種論調不得人心，完全是逆歷史潮流而動。中方正告美國及有關國家，不要站在國際社會的對立面，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

（綜合報道）