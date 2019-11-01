國航正式聘用首批32名台籍空服員　計劃明年2月正式上機飛行

據《澎湃新聞》報導，32名台灣青年10月30日下午在中國國際航空（國航）完成入職手續，正式加入國航空中服務隊伍，成為國航歷史上首批台籍乘務人員。

國航表示，「為深入貫徹黨的十九大精神和習近平總書記關於深化兩岸經濟文化交流合作的重要思想，落實《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》中的相關要求，加強新時期兩岸交流往來，與台灣同胞分享大陸民航業高速發展機遇，更好服務兩岸民眾，國航於今年4月啟動了台籍乘務員招聘工作，經過3個月的前期調研和精心準備，8月5日至7日在台北進行了現場面試。」

報導稱，國航這次招聘台籍空服員共收到近3,000份報名簡歷，經簡歷篩選、初試、複試、初步體檢四個環節，最終從中篩選出32人。

國航正式聘用首批32名台籍空服員。（視覺中國）

國航表示，此次招聘的32名台籍空服員普遍有較好的英語口語水平，部分人具備粵語、閩南語、韓語、日語等多語言溝通能力，大部分人有服務業從業經歷，服務意識好，掌握一定的服務技巧。他們將接受為期3個月的乘務初始資格培訓，預計明年2月正式上機飛行。

國航目前共運營自北京、上海（浦東和虹橋）、天津、成都、重慶、杭州、溫州共八個航點至桃園和松山航線，每周共51個航班。

據了解，近年包括南方航空、東方航空、廈門航空、海南航空、春秋航空、吉祥航空等大陸航空公司頻赴台灣招募機師和空服員。