涉編造材料騙取減刑　伊利前董事長鄭俊懷再度入獄

內地乳業巨頭內蒙古伊利集團去年10月公開舉報前董事長鄭俊懷，指鄭長期造謠及迫害伊利，又指其有原國家級領導、多位省部級領導、廳局級領導充當保護傘包庇。 時至近日，內蒙古包頭市中級人民法院發布公告，指鄭俊懷2005年被判挪用公款罪後的兩次減刑被依法撤銷，再度入獄。目前，鄭俊懷已被帶走。

2005年，鄭俊懷涉嫌挪用公款案在包頭中院公開審理。（《內蒙古晨報》）

根據刑事裁定書顯示，包頭中院於2005年12月30日曾作出判決，認定鄭俊懷犯挪用公款罪，判處有期徒刑6年。鄭俊懷當時不服，提出上訴。內蒙古高院於2006年4月21日駁回上訴，維持對鄭俊懷的定罪量刑。

鄭俊懷服刑期間獲2次減刑，包括2008年1月10日，內蒙古薩拉齊監獄以鄭俊懷獲得記功5次、被評為2007年度監獄改造積極分子，確有悔改表現為由，報請減刑1年。同年8月16日，薩拉齊監獄又以鄭俊懷確有重大立功表現為由，再次向包頭中院報請減刑1年4個月。2008年9月，鄭俊懷刑滿釋放。

資料顯示，鄭俊懷1993年5月至2004年12月期間任內蒙古伊利實業集團股份有限公司董事長、黨委書記兼CEO。2018年10月24日，伊利集團在自官網和官方微博上發布萬字長文，實名舉報鄭俊懷，引發外界輿論關注。

中國乳業巨頭伊利集團深陷輿論漩渦。（VCG）

文中聲稱鄭俊懷索要巨額犯罪所得不成，動用最高檢某原副檢察長等人施壓，長期造謠迫害伊利，原國家級領導、多位省部級、廳局級領導均充當鄭俊懷保護傘，人為抹掉2.4億元人民幣犯罪事實，運作假減刑，14年來無人敢處理。隨後，伊利正式向正在內蒙古的中共中央巡視組遞交相關材料。

2019年1月21日，包頭市人民檢察院針對鄭俊懷兩次減刑裁定事件，向包頭中院提出糾正意見，建議依法重新審理。檢方認為，薩拉齊監獄有關工作人員捏造虛假事實，編造改造表現材料，違法為罪犯鄭俊懷報請減刑，嚴重違反有關法律規定。

包頭中院周一（4日）作出裁定，依據薩拉齊監獄出具的虛假證明材料作出的兩次減刑裁定均不當，法院建議依法予以糾正，鄭俊懷被撤銷減刑。鄭俊懷需繼續執行未執行完畢的刑罰，刑期從2019年11月4日至2022年2月16日。

（綜合報道）