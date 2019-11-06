【華為風波】任正非：區塊連在量子計算面前一錢不值

據悉，11月6日，華為公司創始人、CEO任正非在深圳與德國生產自動化教授德特萊夫•祖爾克（Detlef Zuehlke），以及前聯合國安理會主席、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創始院長馬凱碩等進行「咖啡對話」。 任正非在對話中表示，華為願意和美國供應商一起為人類服務，永遠擁抱全球化。任正非還談及數字貨幣及區塊連，他表示，區塊連在量子計算面前一錢不值。

任正非表示，要感謝美國供應商對華為的支持和幫助，沒有其支持和幫助發展不到今天。華為永遠願意與美國供應商一起走向新世界和為人類服務；任正非又表示，華為會永遠擁抱全球化。

9月10日，在匈牙利布達佩斯舉行的國際電信聯盟2019年世界電信展上，人們在華為公司的展廳參觀。（資料圖片/新華社）

任正非指，雖然美國對華為停止供應，打包華為仍然生存了下來。「但這並不意味着我們永遠都是自主，我一直都是反對自己自足，我們現在沒有任何問題，希望明年這個時候我們還有對話。」

任正非表示，從華為財報來看，華為仍然保持了快速增長。「今年上半年我們沒有受到制裁，發展很快，這是肯定的；制裁之後有慣性，仍有很快發展，也是肯定的；明年全年處在制裁之下，華為如果明年年底仍然可以發展，就說明我們生存問題可以解決了。」

他表示，今年華為智能手機可能將生產2.4億至2.5億部，還不能判斷明年的狀況。他說：「最困難就是這個時期了，再慢慢就會好起來了」。

任正非稱，美國對華為的制裁是鞭策，讓公司不要再懈怠，一定要積極努力。

此外，在談到信息安全問題時，任正非表示信息安全問題永遠是個大問題，就和矛和盾一樣，只要有矛，就有盾。量子電腦出現後，幾百萬年破譯不了的信息都能破譯，信息安全是相對的。現在說區塊鏈多麼偉大，但是在量子電腦面前，就不值一提了。

「我們是一個設備製造廠家，我們確認華為的設備沒問題」任正非說，華為的設備賣給了電信運營商，數據歸電信運營商。華為進入任何國家都要遵守這些國家的法律。華為支持各國政府在這個問題上的監管。

據瞭解，本次咖啡對話的主題為《數字主權，從對話到行動》，從政策、運行、產業三個層面，就當前數字經濟發展面臨的問題和挑戰，探討問題。